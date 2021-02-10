Завтра практично всю Україну засипле снігом, вночі вдарить сильний мороз (карта)

16:30, 10 лютого 2021
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Тільки на сході очікуються дощі.

Завтра українців знову очікують снігопади / Фото REUTERS
Завтра українців знову очікують снігопади / Фото REUTERS

У четвер, 11 лютого, Україну продовжить засипати снігом. Тільки на півдні - без опадів. На сході через "плюсову" температуру очікуються дощі, місцями - зливи. Температура вночі впаде до -16°, а вдень коливатиметься в межах -6°...+16°.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

Синоптик назвала дату, коли морози залишать Україну

  • У Києві буде сніжно, температура повітря вночі -12°, вдень -4°.
  • У Чернігові - сніг, температура повітря вночі -10°, вдень -6°.
  • У Львові в четвер буде сніг, вночі -14°, вдень -4°.
  • У Луцьку - сніг, вночі -14°, вдень -5°.
  • У Рівному в четвер очікується снігопад, вночі -16°, вдень -6°.
  • У Тернополі 11 лютого вночі буде -16°, вдень -3°, сніг.
  • У Хмельницькому завтра сніжно, вночі -15°, вдень -2°.
  • В Івано-Франківську завтра сніг, вночі -14°, вдень -1°.
  • У Чернівцях у четвер - сніг, вночі -12°, вдень 0°.
  • У Вінниці завтра очікується сніг з дощем -15°...+1°.
  • У Житомирі в четвер - сніг, температура вночі -13°, вдень -6°.
  • У Черкасах - сніг з дощем, вночі -11°, вдень +3°.
  • У Кропивницькому - злива, температура вночі -9°, вдень +6°.
  • У Полтаві завтра дощ, температура повітря +2°...+3°.
  • В Одесі 11 лютого - хмарно з проясненнями, температура вночі -8°, вдень +9°.
  • У Херсоні в четвер вночі -6°, вдень +12°, хмарно з проясненнями.
  • У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -7°, вдень +10°.
  • У Запоріжжі - дощ, температура вночі +4°, вдень +7°.
  • У Сумах завтра сніг, температура повітря 0°...+1°.
  • У Харкові - сніг з дощем, температура вночі 0°, вдень +1°.
  • У Дніпрі - злива, температура вночі +3°, вдень +6°.
  • У Сімферополі в четвер буде хмарно з проясненнями, +7°...+16°.
  • У Краматорську - похмуро, температура вночі +5°, вдень +4°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +1°.
Прогноз погоди в Україні на 11 лютого / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 11 лютого / фото УНІАН

Народні прикмети 11 лютого

11 лютого - день Лаврентія і Власа. Сильні морози в цей день обіцяють спекотне літо.

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Автор: Олена Пилипчак

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