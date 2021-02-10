Завтра практично всю Україну засипле снігом, вночі вдарить сильний мороз (карта)
Тільки на сході очікуються дощі.
У четвер, 11 лютого, Україну продовжить засипати снігом. Тільки на півдні - без опадів. На сході через "плюсову" температуру очікуються дощі, місцями - зливи. Температура вночі впаде до -16°, а вдень коливатиметься в межах -6°...+16°.
Про це свідчать дані Погоди УНІАН.
Синоптик назвала дату, коли морози залишать Україну
- У Києві буде сніжно, температура повітря вночі -12°, вдень -4°.
- У Чернігові - сніг, температура повітря вночі -10°, вдень -6°.
- У Львові в четвер буде сніг, вночі -14°, вдень -4°.
- У Луцьку - сніг, вночі -14°, вдень -5°.
- У Рівному в четвер очікується снігопад, вночі -16°, вдень -6°.
- У Тернополі 11 лютого вночі буде -16°, вдень -3°, сніг.
- У Хмельницькому завтра сніжно, вночі -15°, вдень -2°.
- В Івано-Франківську завтра сніг, вночі -14°, вдень -1°.
- У Чернівцях у четвер - сніг, вночі -12°, вдень 0°.
- У Вінниці завтра очікується сніг з дощем -15°...+1°.
- У Житомирі в четвер - сніг, температура вночі -13°, вдень -6°.
- У Черкасах - сніг з дощем, вночі -11°, вдень +3°.
- У Кропивницькому - злива, температура вночі -9°, вдень +6°.
- У Полтаві завтра дощ, температура повітря +2°...+3°.
- В Одесі 11 лютого - хмарно з проясненнями, температура вночі -8°, вдень +9°.
- У Херсоні в четвер вночі -6°, вдень +12°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -7°, вдень +10°.
- У Запоріжжі - дощ, температура вночі +4°, вдень +7°.
- У Сумах завтра сніг, температура повітря 0°...+1°.
- У Харкові - сніг з дощем, температура вночі 0°, вдень +1°.
- У Дніпрі - злива, температура вночі +3°, вдень +6°.
- У Сімферополі в четвер буде хмарно з проясненнями, +7°...+16°.
- У Краматорську - похмуро, температура вночі +5°, вдень +4°.
- У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +1°.
Народні прикмети 11 лютого
11 лютого - день Лаврентія і Власа. Сильні морози в цей день обіцяють спекотне літо.
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Погода в Україні
- Вінниця0°... -6°
- Дніпро+4°... -3°
- Донецьк+4°... -1°
- Житомир-4°... -8°
- Запоріжжя+6°... -2°
- Івано-Франківськ0°... -3°
- Київ-4°... -12°
- Кропивницький+4°... -4°
- Луганськ+4°... +1°
- Луцьк-3°... -7°
- Львів-1°... -5°
- Миколаїв+9°... -1°
- Одеса+10°... +2°
- Полтава+1°... -6°
- Рівне-4°... -8°
- Сімферополь+12°... +6°
- Суми-3°... -9°
- Тернопіль-2°... -5°
- Харків0°... -3°
- Херсон+11°... 0°
- Хмельницький-1°... -5°
- Черкаси+1°... -8°
- Чернігів-7°... -15°
- Чернівці+1°... -2°
+3°
Погода Стерлінг - невелика хмарність
Відчувається як:-1 °
Мін./mакс. температура:-1° / +4°
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