Снігопади закінчаться і негода відступить: завтра в Україні буде сонячно та морозно (карта)

Опади залишили країну.

Завтра в Україні очікується ясна погода / фото ua.depositphotos.com

У п'ятницю, 19 лютого, опади покинуть Україну і практично у всіх областях вигляне сонце. Мороз трохи пом'якшиться: максимальний "мінус" вночі складе -18°, а вдень -13°.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

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У Києві очікується мінлива хмарність, температура повітря вночі -15°, вдень -10°.

У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -18°, вдень -13°.

У Львові в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень -1°.

У Луцьку - мінлива хмарність, вночі -6°, вдень -5°.

У Рівному в п'ятницю очікується хмарність з проясненнями, вночі -8°, вдень -7°.

У Тернополі 19 лютого вночі буде -8°, вдень -6°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому завтра також мінлива хмарність, вночі -9°, вдень -7°.

В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність, вночі -6°, вдень -4°.

У Чернівцях у п'ятницю - хмарно з проясненнями, вночі -6°, вдень -3°.

У Вінниці завтра мінлива хмарність, -11°...-7°.

У Житомирі в п'ятницю - хмарно з проясненнями, температура вночі -10°, вдень -7°.

У Черкасах - мінлива хмарність, вночі -16°, вдень -11°.

У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі -17°, вдень -10°.

У Полтаві завтра мінлива хмарність, температура повітря -16°...-10°.

В Одесі 19 лютого - хмарно з проясненнями, температура вночі -6°, вдень -4°.

У Херсоні в п'ятницю вночі -10°, вдень -4°, малохмарно.

У Миколаєві завтра буде малохмарно, вночі -9°, вдень -5°.

У Запоріжжі - сонячно, температура вночі -13°, вдень -5°.

У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -17°...-11°.

У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі -14°, вдень -8°.

У Дніпрі - сонячно, температура вночі -14°, вдень -7°.

У Сімферополі в п'ятницю буде малохмарно,-15°...-7°.

У Краматорську - ясно і безхмарно, температура вночі -14°, вдень -6°.

У Сєвєродонецьку - сонячно, температура вночі -12°, вдень -5°.

Прогноз погоди в Україні на 19 лютого / фото УНІАН

Народні прикмети 19 лютого

19 лютого - Вукола Смирнського. Морозно в цей день - весна буде бурхливою, а літо жарким і посушливим.

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