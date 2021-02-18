Снігопади закінчаться і негода відступить: завтра в Україні буде сонячно та морозно (карта)

16:30, 18 лютого 2021
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Опади залишили країну.

Завтра в Україні очікується ясна погода / фото ua.depositphotos.com
Завтра в Україні очікується ясна погода / фото ua.depositphotos.com

У п'ятницю, 19 лютого, опади покинуть Україну і практично у всіх областях вигляне сонце. Мороз трохи пом'якшиться: максимальний "мінус" вночі складе -18°, а вдень -13°. 

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

"Завершальний прорив лютого холоду в Україну": синоптик пообіцяла, що температура впаде до -26°

  • У Києві очікується мінлива хмарність, температура повітря вночі -15°, вдень -10°.
  • У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -18°, вдень -13°.
  • У Львові в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень -1°.
  • У Луцьку - мінлива хмарність, вночі -6°, вдень -5°.
  • У Рівному в п'ятницю очікується хмарність з проясненнями, вночі -8°, вдень -7°.
  • У Тернополі 19 лютого вночі буде -8°, вдень -6°, хмарно з проясненнями.
  • У Хмельницькому завтра також мінлива хмарність, вночі -9°, вдень -7°.
  • В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність, вночі -6°, вдень -4°.
  • У Чернівцях у п'ятницю - хмарно з проясненнями, вночі -6°, вдень -3°.
  • У Вінниці завтра мінлива хмарність, -11°...-7°.
  • У Житомирі в п'ятницю - хмарно з проясненнями, температура вночі -10°, вдень -7°.
  • У Черкасах - мінлива хмарність, вночі -16°, вдень -11°.
  • У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі -17°, вдень -10°.
  • У Полтаві завтра мінлива хмарність, температура повітря -16°...-10°.
  • В Одесі 19 лютого - хмарно з проясненнями, температура вночі -6°, вдень -4°.
  • У Херсоні в п'ятницю вночі -10°, вдень -4°, малохмарно.
  • У Миколаєві завтра буде малохмарно, вночі -9°, вдень -5°.
  • У Запоріжжі - сонячно, температура вночі -13°, вдень -5°.
  • У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -17°...-11°.
  • У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі -14°, вдень -8°.
  • У Дніпрі - сонячно, температура вночі -14°, вдень -7°.
  • У Сімферополі в п'ятницю буде малохмарно,-15°...-7°.
  • У Краматорську - ясно і безхмарно, температура вночі -14°, вдень -6°. 
  • У Сєвєродонецьку - сонячно, температура вночі -12°, вдень -5°.
Прогноз погоди в Україні на 19 лютого / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 19 лютого / фото УНІАН

Народні прикмети 19 лютого

19 лютого - Вукола Смирнського. Морозно в цей день - весна буде бурхливою, а літо жарким і посушливим.

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Автор: Олена Пилипчак

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