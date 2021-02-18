Снігопади закінчаться і негода відступить: завтра в Україні буде сонячно та морозно (карта)
Опади залишили країну.
У п'ятницю, 19 лютого, опади покинуть Україну і практично у всіх областях вигляне сонце. Мороз трохи пом'якшиться: максимальний "мінус" вночі складе -18°, а вдень -13°.
Про це свідчать дані Погоди УНІАН.
"Завершальний прорив лютого холоду в Україну": синоптик пообіцяла, що температура впаде до -26°
- У Києві очікується мінлива хмарність, температура повітря вночі -15°, вдень -10°.
- У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -18°, вдень -13°.
- У Львові в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень -1°.
- У Луцьку - мінлива хмарність, вночі -6°, вдень -5°.
- У Рівному в п'ятницю очікується хмарність з проясненнями, вночі -8°, вдень -7°.
- У Тернополі 19 лютого вночі буде -8°, вдень -6°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому завтра також мінлива хмарність, вночі -9°, вдень -7°.
- В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність, вночі -6°, вдень -4°.
- У Чернівцях у п'ятницю - хмарно з проясненнями, вночі -6°, вдень -3°.
- У Вінниці завтра мінлива хмарність, -11°...-7°.
- У Житомирі в п'ятницю - хмарно з проясненнями, температура вночі -10°, вдень -7°.
- У Черкасах - мінлива хмарність, вночі -16°, вдень -11°.
- У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі -17°, вдень -10°.
- У Полтаві завтра мінлива хмарність, температура повітря -16°...-10°.
- В Одесі 19 лютого - хмарно з проясненнями, температура вночі -6°, вдень -4°.
- У Херсоні в п'ятницю вночі -10°, вдень -4°, малохмарно.
- У Миколаєві завтра буде малохмарно, вночі -9°, вдень -5°.
- У Запоріжжі - сонячно, температура вночі -13°, вдень -5°.
- У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -17°...-11°.
- У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі -14°, вдень -8°.
- У Дніпрі - сонячно, температура вночі -14°, вдень -7°.
- У Сімферополі в п'ятницю буде малохмарно,-15°...-7°.
- У Краматорську - ясно і безхмарно, температура вночі -14°, вдень -6°.
- У Сєвєродонецьку - сонячно, температура вночі -12°, вдень -5°.
Народні прикмети 19 лютого
19 лютого - Вукола Смирнського. Морозно в цей день - весна буде бурхливою, а літо жарким і посушливим.
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Погода в Україні
- Вінниця-7°... -21°
- Дніпро-4°... -15°
- Донецьк-4°... -13°
- Житомир-9°... -21°
- Запоріжжя-3°... -13°
- Івано-Франківськ0°... -16°
- Київ-8°... -22°
- Кропивницький-6°... -17°
- Луганськ-4°... -12°
- Луцьк-7°... -17°
- Львів-3°... -15°
- Миколаїв-2°... -13°
- Одеса0°... -12°
- Полтава-6°... -18°
- Рівне-9°... -20°
- Сімферополь+1°... -10°
- Суми-8°... -22°
- Тернопіль-5°... -18°
- Харків-6°... -16°
- Херсон-1°... -13°
- Хмельницький-6°... -19°
- Черкаси-7°... -21°
- Чернігів-8°... -23°
- Чернівці-2°... -18°
-3°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
Відчувається як:-6 °
Мін./mакс. температура:-2° / -1°
Вологість:91 %
Тиск:763 мм
Вітер: 3.3 м/с
Ймовірність опадів:88 %
Схід:06:57
Захід17:50
Видимість:16 км
Фаза місяця:
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