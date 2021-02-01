Антициклон наближається: завтра суттєві опади в Україні нарешті припиняться та почнеться потепління
Вдень найтепліше буде на сході: температура сягне +7°.
Завтра, 2 лютого, схід виявиться найтеплішим: вночі +1°...+4°, вдень +5°...+7° градусів, але на Харківщині холодніше, протягом дня +2°...+4°.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Від +10° до -10°: цього тижня Україну очікують різкі стрибки температури, дощі та сніг (карта)
Північ очікується найхолоднішою: вночі -7°...-15°, вдень -3°...-7°.
У центрі: вночі морозно, -3°...-7°, проте вдень відлига. У Дніпрі з районами вночі близько нуля, вдень до +5°.
На Запоріжжі та на Херсонщині вночі +2°...+4°, вдень +4°...+9°, на Одещині та в Миколаївській області вночі -1°...-3°, вдень +2°...+4°. У Криму вдень ймовірно до +10°...+13°.
На заході: вночі -3°...-6°, на Волині та Рівненщині до -10°...-14°, вдень від -2° морозу до +2°, на Закарпатті до +5°.
"У вівторок циклон, який сьогодні в Україні сипле снігом і навіть ллє дощами, поїде далі. А його місце тимчасово займе антициклон. Тому завтра в більшості областей України суттєві опади малоймовірні, лише циклонічний вплив ще відчуватимуть південна та східна частини, там 2 лютого переважатимуть дощі", - написала синоптик.
У Києві у вівторок - переважно сухо, "пауза" від снігу. Проте буде морозно, вночі -8°...-10°, на околицях до -12°, вдень -3°...-5°.
На дорогах ожеледиця.
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- Київ+2°... 0°
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- Суми+1°... 0°
- Тернопіль+4°... +1°
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