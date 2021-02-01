Антициклон наближається: завтра суттєві опади в Україні нарешті припиняться та почнеться потепління

Вдень найтепліше буде на сході: температура сягне +7°.

В Україні почнеться потепління / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, 2 лютого, схід виявиться найтеплішим: вночі +1°...+4°, вдень +5°...+7° градусів, але на Харківщині холодніше, протягом дня +2°...+4°.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Північ очікується найхолоднішою: вночі -7°...-15°, вдень -3°...-7°.

У центрі: вночі морозно, -3°...-7°, проте вдень відлига. У Дніпрі з районами вночі близько нуля, вдень до +5°.

На Запоріжжі та на Херсонщині вночі +2°...+4°, вдень +4°...+9°, на Одещині та в Миколаївській області вночі -1°...-3°, вдень +2°...+4°. У Криму вдень ймовірно до +10°...+13°.

На заході: вночі -3°...-6°, на Волині та Рівненщині до -10°...-14°, вдень від -2° морозу до +2°, на Закарпатті до +5°.

"У вівторок циклон, який сьогодні в Україні сипле снігом і навіть ллє дощами, поїде далі. А його місце тимчасово займе антициклон. Тому завтра в більшості областей України суттєві опади малоймовірні, лише циклонічний вплив ще відчуватимуть південна та східна частини, там 2 лютого переважатимуть дощі", - написала синоптик.

У Києві у вівторок - переважно сухо, "пауза" від снігу. Проте буде морозно, вночі -8°...-10°, на околицях до -12°, вдень -3°...-5°.

На дорогах ожеледиця.

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