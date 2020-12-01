Синоптик назвала регіони України, у яких завтра випаде сніг
Температура повітря найближчої ночі у західних областях знизиться до -11°.
Завтра, 2 грудня, в Україні переважатиме волога погода: сніг та мокрий сніг очікуються на півночі, у центральних областях та у південній частині, окрім Запоріжжя та Криму. До опадів приєднуватиметься налипання мокрого снігу, ожеледь.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
У перший день зими температура в Карпатах впала до -12°
Суттєві опади малоймовірні у середу на сході України, а в західних областях взагалі переважатиме суха, навіть подекуди сонячна погода.
Вітер буде східного напрямку, помірний, у східній частині посилюватиметься до штормового.
Температура повітря в Україні найближчої ночі передбачається 0°...-4°, в західних областях -4°...-11°.
Завтра вдень вона становитиме від -2° до +2°, на крайньому півдні до +2°...+5°.
У Києві 2 грудня буде хмарно, вогко, періодичний невеликий сніг або мокрий сніг. Вночі до -1°...-4°, вдень близько 0°.
Синоптик зазначила, що у другій половині тижня очікується невелике потепління.
Попередження про погіршення погоди в Україні
Сьогодні, 1 грудня, у більшості північних, центральних та південних областей України невеликий сніг та налипання мокрого снігу, на решті території - без опадів.
На території України, крім південно-східної та східної частин, місцями ожеледиця.
"2 грудня в Україні, крім західних та східних областей, 3 грудня вночі в більшості регіонів, крім західної частини, вдень на Лівобережжі, невеликий сніг та мокрий сніг. Крім південно-східної частини країни, місцями ожеледиця", - йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
- Вінниця0°... -3°
- Дніпро+3°... -1°
- Донецьк+1°... -3°
- Житомир0°... -2°
- Запоріжжя+3°... 0°
- Івано-Франківськ+1°... -6°
- Київ+1°... -1°
- Кропивницький+2°... -1°
- Луганськ-1°... -5°
- Луцьк0°... -4°
- Львів0°... -8°
- Миколаїв+5°... +2°
- Одеса+3°... +1°
- Полтава+2°... -3°
- Рівне-1°... -5°
- Сімферополь+6°... +1°
- Суми+1°... -3°
- Тернопіль-1°... -5°
- Харків0°... -4°
- Херсон+6°... +3°
- Хмельницький-1°... -4°
- Черкаси+2°... 0°
- Чернігів+1°... -2°
- Чернівці-1°... -5°