Синоптик назвала регіони України, у яких завтра випаде сніг

Температура повітря найближчої ночі у західних областях знизиться до -11°.

Мокрий сніг очікується у більшості регіонів / фото УНІАН

Завтра, 2 грудня, в Україні переважатиме волога погода: сніг та мокрий сніг очікуються на півночі, у центральних областях та у південній частині, окрім Запоріжжя та Криму. До опадів приєднуватиметься налипання мокрого снігу, ожеледь.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Суттєві опади малоймовірні у середу на сході України, а в західних областях взагалі переважатиме суха, навіть подекуди сонячна погода.

Вітер буде східного напрямку, помірний, у східній частині посилюватиметься до штормового.

Температура повітря в Україні найближчої ночі передбачається 0°...-4°, в західних областях -4°...-11°.

Завтра вдень вона становитиме від -2° до +2°, на крайньому півдні до +2°...+5°.

У Києві 2 грудня буде хмарно, вогко, періодичний невеликий сніг або мокрий сніг. Вночі до -1°...-4°, вдень близько 0°.

Синоптик зазначила, що у другій половині тижня очікується невелике потепління.

Попередження про погіршення погоди в Україні

Сьогодні, 1 грудня, у більшості північних, центральних та південних областей України невеликий сніг та налипання мокрого снігу, на решті території - без опадів.

На території України, крім південно-східної та східної частин, місцями ожеледиця.