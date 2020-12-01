Налипання мокрого снігу та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди у найближчі три дні
Протягом 1-3 грудня в Україні погіршуватиметься погода.
Сьогодні, 1 грудня, у більшості північних, центральних та південних областей України невеликий сніг та налипання мокрого снігу, на решті території - без опадів.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
У перший день зими температура в Карпатах впала до -12°
На території України, крім південно-східної та східної частин, місцями ожеледиця.
"2 грудня в Україні, крім західних та східних областей, 3 грудня вночі в більшості регіонів, крім західної частини, вдень на Лівобережжі, невеликий сніг та мокрий сніг. Крім південно-східної частини країни, місцями ожеледиця", - йдеться у повідомленні.
Прогноз погоди на грудень від синоптика Ігоря Кибальчича
Грудень буде по-справжньому зимовим на сході країни, а на заході - навпаки буде тепліше, ніж зазвичай цього місяця.
За словами кандидата географічних наук, синоптика Харківського гідрометцентру Ігоря Кибальчича, внаслідок посилення холодного Сибірського антициклону і його розростання по території відбудеться поступове зниження температури на більшій частині України. Особливо це торкнеться східних областей, де перший календарний місяць зими стане по-справжньому зимовим з середньомісячною температурою нижче норми на 1-3 градуси.
"У західних областях навпаки - за рахунок переважання південних та південно-східних потоків, відбуватиметься винос тепла з Балканського півострова, тому температурний фон в цьому регіоні буде на 1-3° вищим за кліматичні показники", - впевнений Кибальчич.
Чи будуть опади?
За словами синоптика, кількість опадів на більшій частині України, за винятком західних та південних областей, очікується нижче норми на 10 - 50% внаслідок домінування антициклонічної форми циркуляції.
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