В Укргідрометцентрі пообіцяли українцям до 15 сантиметрів снігу

Вдень синоптики прогнозують до 10-16° морозу.

Завтра в Україні з'являться снігові замети / Фото ua.depositphotos.com

В Україні 15-16 січня очікується значне зниження температури.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

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Зокрема, 13 січня у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях значний сніг (висота снігового покриву 5-15 см), пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

У Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях налипання мокрого снігу та ожеледь (І рівень небезпечності).

14 січня очікується припинення опадів, але погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18° морозу, місцями в північних областях до 21° морозу, вдень до 10-16° морозу.

17-18 січня холодна погода утримається.

Прогноз погоди на 13 січня від Наталки Діденко

Завтра, 13 січня в Україні очікуються складні погодні умови: сніг, мокрий сніг, часом дощ, налипання мокрого снігу, хуртовини, ожеледь, ожеледиця, сильний вітер - передбачаються на півдні, сході України, а також на Полтавщині, Сумщині, Дніпропетровщині, у східних районах Кіровоградської та Черкаської областей.

"До нас несеться циклон! Протягом доби 13 січня складні погодні умови поступово охоплять нашу південно-східну частину, cхід України, а також Полтавщину, Сумщину, Дніпропетровщину, східні райони Кіровоградської та Черкаської областей. Вдень 13 січня на Одещині ситуація втихомириться", - написала синоптик Наталка Діденко.

Сніг випадатиме завтра також у західних областях України, але тут температура повітря вдень перевищуватиме нуль градусів.

В Україні найближчої ночі очікується -2°...-7°, завтра вдень 0°...-4°, на півдні та заході близько нуля.

Повітряна маса арктичного походження прийде в Україну з 14 січня, "розпочне" з північних областей.

Столиця завтра опиняється в паузі між двома потужними атмосферними циклонами, серед поля підвищеного атмосферного тиску. Тому суттєвих опадів не передбачається. Вночі у Києві очікується -2°...-4°, вдень близько -1°.

Похолодання почне в Київ заходити з 14 січня, пік морозів припаде на 15-19 січня. Передбачається у нічні години до -15°...-19°.