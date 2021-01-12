"Занурюємося у справжню зиму": синоптик попередила українців про хуртовини та ожеледицю
До України наближається циклон, який принесе морозну погоду.
Завтра, 13 січня в Україні очікуються складні погодні умови: сніг, мокрий сніг, часом дощ, налипання мокрого снігу, хуртовини, ожеледь, ожеледиця, сильний вітер - передбачаються на півдні, сході України, а також на Полтавщині, Сумщині, Дніпропетровщині, у східних районах Кіровоградської та Черкаської областей.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"До нас несеться циклон! Протягом доби 13 січня складні погодні умови поступово охоплять нашу південно-східну частину, cхід України, а також Полтавщину, Сумщину, Дніпропетровщину, східні райони Кіровоградської та Черкаської областей. Вдень 13 січня на Одещині ситуація втихомириться", - написала вона.
Сніг випадатиме завтра також у західних областях України, але тут температура повітря вдень перевищуватиме нуль градусів.
В Україні найближчої ночі очікується -2°...-7°, завтра вдень 0°...-4°, на півдні та заході близько нуля.
Повітряна маса арктичного походження прийде в Україну з 14 січня, "розпочне" з північних областей.
Столиця завтра опиняється в паузі між двома потужними атмосферними циклонами, серед поля підвищеного атмосферного тиску. Тому суттєвих опадів не передбачається. Вночі у Києві очікується -2°...-4°, вдень близько -1°.
Похолодання почне в Київ заходити з 14 січня, пік морозів припаде на 15-19 січня. Передбачається у нічні години до -15°...-19°.
"Починаємо занурюватися у справжню зиму!" - резюмувала синоптик.
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