Далі опади якщо і будуть, то виключно у вигляді дощу.

Поточний період похолодання в Україні пов'язаний з тим, що через територію країни йде холодний повітряний фронт.

Про це повідомив провідний синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило, передає OBOZREVATEL.

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"Він почав подорож нашою країною 6 квітня, і викликав опади. Переважно мокрий сніг у західних і центральних областях, частково на півночі", - уточнив він.

З цієї причини протягом кількох наступних днів нічна погода в Україні буде досить холодною - від -3° до +3° залежно від території.

"Основне похолодання торкнеться північно-західної половини України, де нічні температури будуть негативними. Але вдень дуже холодно не буде - від +8° до +15°",- сказав Мурмило.

Що стосується снігу, то 7 квітня був останній сніговий день для жителів Житомирської та Вінницької областей. Далі опади якщо і будуть, то виключно у вигляді дощу, а ще пізніше опади взагалі припиняться, повідомив синоптик.

Вже 11 квітня холодний фронт залишить територію країни, йому на зміну прийде тепла повітряна маса, і почнеться поступове підвищення температури. При цьому можливі невеликі дощі і сильний вітер.

Потепління спершу прийде на схід країни.

"Там вже з 11 квітня буде +15° і вище", - зазначив Мурмило.

На решту території України потепління прийде трохи пізніше, після 12 квітня.

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Автор: Олена Пилипчак