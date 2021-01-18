"Морози ще триватимуть": синоптик зробила невтішний прогноз для українців
За словами Наталки Діденко, завтра в Україні вируватиме антициклон Dragica.
Завтра в Україні вируватиме антициклон, але морози в країні ще триватимуть.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
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"Україна завтра, 19 січня, на Водохреще, належатиме потужній зоні високого атмосферного тиску, антициклону на ім'я Dragica. Тому суттєвих опадів у нас не очікується", - пояснила синоптик.
За її словами, лише в західній частині України очікується сніг. Також невеликий сніг можливий у вівторок в Криму.
"Морози ще триватимуть. Найближчої ночі очікується -17...-24 градуси, завтра вдень -9...-15 градусів", - розповіла Діденко.
За її словами, у західних областях, на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині та в Чернівецькій області вже відчуються перші порухи прийдешнього потепління, там протягом дня буде -4...-7 градусів.
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