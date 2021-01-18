"Морози ще триватимуть": синоптик зробила невтішний прогноз для українців

За словами Наталки Діденко, завтра в Україні вируватиме антициклон Dragica.

В Україні ще кілька днів протримається морозна погода / фото УНІАН

Завтра в Україні вируватиме антициклон, але морози в країні ще триватимуть.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Читайте також Україна потерпає від морозів: як регіони переживають холоди (відео)

"Україна завтра, 19 січня, на Водохреще, належатиме потужній зоні високого атмосферного тиску, антициклону на ім'я Dragica. Тому суттєвих опадів у нас не очікується", - пояснила синоптик.

За її словами, лише в західній частині України очікується сніг. Також невеликий сніг можливий у вівторок в Криму.

"Морози ще триватимуть. Найближчої ночі очікується -17...-24 градуси, завтра вдень -9...-15 градусів", - розповіла Діденко.

За її словами, у західних областях, на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині та в Чернівецькій області вже відчуються перші порухи прийдешнього потепління, там протягом дня буде -4...-7 градусів.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: