"Морози ще триватимуть": синоптик зробила невтішний прогноз для українців

14:54, 18 січня 2021
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За словами Наталки Діденко, завтра в Україні вируватиме антициклон Dragica.

В Україні ще кілька днів протримається морозна погода / фото УНІАН
В Україні ще кілька днів протримається морозна погода / фото УНІАН

Завтра в Україні вируватиме антициклон, але морози в країні ще триватимуть.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

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"Україна завтра, 19 січня, на Водохреще, належатиме потужній зоні високого атмосферного тиску, антициклону на ім'я Dragica. Тому суттєвих опадів у нас не очікується", - пояснила синоптик.

За її словами, лише в західній частині України очікується сніг. Також невеликий сніг можливий у вівторок в Криму.

"Морози ще триватимуть. Найближчої ночі очікується -17...-24 градуси, завтра вдень -9...-15 градусів", - розповіла Діденко.

За її словами, у західних областях, на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині та в Чернівецькій області вже відчуються перші порухи прийдешнього потепління, там протягом дня буде -4...-7 градусів.

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Автор: Катерина Лиманська

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Теги: погодасиноптикпогода в Україні
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