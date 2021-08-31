У Харкові під час грози блискавка потрапила в тролейбус.
Про це повідомили в місцевому Telegram-каналі "Труха".
Як повідомили очевидці на відео, інцидент стався в районі аеропорту. Після того, що сталося, тролейбус загорівся. Однак водій не розгубився і швидко загасив полум'я за допомогою вогнегасника.
Чи були в салоні пасажири під час інциденту не повідомляється.
Також сьогодні в Харкові блискавка вдарила у флагшток. Момент потрапив на відео.
Погода в Україні 31 серпня
У Києві сьогодні буде невелика хмарність. Температура повітря вночі +13°, вдень +23°.
У Львові у вівторок буде невелика хмарність. Вночі +11°, вдень +19°, невеликий дощ.
У Луцьку - невелика хмарність, вночі +11°, вдень +19°, невеликий дощ.
У Рівному у вівторок очікується невелика хмарність, вночі +11°, вдень +19°, невеликий дощ.
У Тернополі 31 серпня вночі буде +10°, вдень +19°, невелика хмарність.
У Хмельницькому сьогодні буде невелика хмарність, вночі +11°, вдень +20°, невеликий дощ.
В Івано-Франківську сьогодні буде невелика хмарність, вночі +11°, вдень +21°.
У Чернівцях у вівторок - невелика хмарність, вночі +12°, вдень +21°.
У Вінниці сьогодні буде +11°...+21°, невелика хмарність.
У Житомирі у вівторок буде вночі +11°, вдень +20°, невелика хмарність.
У Черкасах сьогодні буде ясно і безхмарно, вночі +11°, вдень +25°.
У Кропивницькому температура вночі буде +11°, вдень +26°, ясно і безхмарно.
У Полтаві сьогодні - невелика хмарність, температура повітря +13°...+26°, злива.
В Одесі 31 Серпня - практично безхмарно, температура вночі +17°, вдень +27°.
У Херсоні у вівторок вночі +16°, вдень +30°, ясно і безхмарно.
У Миколаєві буде ясно і безхмарно, вночі +15°, вдень +29°.
У Запоріжжі сьогодні температура вночі +16°, вдень +31°, практично безхмарно.
У Сумах сьогодні температура повітря становитиме +12°...+24°, невелика хмарність.
У Харкові - похмуро, температура вночі +15°, вдень +27°, дощ з грозою.
У Дніпрі температура вночі буде +15°, вдень +28°, невелика хмарність.
У Сімферополі у вівторок буде ясно і безхмарно, +14°...+26°.
У Краматорську буде практично безхмарно, температура вночі +16°, вдень +30°.
У Сєвєродонецьку - практично безхмарно, температура вночі +17°, вдень +31°.
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