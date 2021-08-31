Інцидент стався в районі аеропорту. Водій зміг впоратися з вогнем самостійно, застосувавши вогнегасник.

У Харкові під час грози блискавка потрапила в тролейбус.

Про це повідомили в місцевому Telegram-каналі "Труха".

Як повідомили очевидці на відео, інцидент стався в районі аеропорту. Після того, що сталося, тролейбус загорівся. Однак водій не розгубився і швидко загасив полум'я за допомогою вогнегасника.

Чи були в салоні пасажири під час інциденту не повідомляється.

Також сьогодні в Харкові блискавка вдарила у флагшток. Момент потрапив на відео.

Погода в Україні 31 серпня

У Києві сьогодні буде невелика хмарність. Температура повітря вночі +13°, вдень +23°.

У Львові у вівторок буде невелика хмарність. Вночі +11°, вдень +19°, невеликий дощ.

У Луцьку - невелика хмарність, вночі +11°, вдень +19°, невеликий дощ.

У Рівному у вівторок очікується невелика хмарність, вночі +11°, вдень +19°, невеликий дощ.

У Тернополі 31 серпня вночі буде +10°, вдень +19°, невелика хмарність.

У Хмельницькому сьогодні буде невелика хмарність, вночі +11°, вдень +20°, невеликий дощ.

В Івано-Франківську сьогодні буде невелика хмарність, вночі +11°, вдень +21°.

У Чернівцях у вівторок - невелика хмарність, вночі +12°, вдень +21°.

У Вінниці сьогодні буде +11°...+21°, невелика хмарність.

У Житомирі у вівторок буде вночі +11°, вдень +20°, невелика хмарність.

У Черкасах сьогодні буде ясно і безхмарно, вночі +11°, вдень +25°.

У Кропивницькому температура вночі буде +11°, вдень +26°, ясно і безхмарно.

У Полтаві сьогодні - невелика хмарність, температура повітря +13°...+26°, злива.

В Одесі 31 Серпня - практично безхмарно, температура вночі +17°, вдень +27°.

У Херсоні у вівторок вночі +16°, вдень +30°, ясно і безхмарно.

У Миколаєві буде ясно і безхмарно, вночі +15°, вдень +29°.

У Запоріжжі сьогодні температура вночі +16°, вдень +31°, практично безхмарно.

У Сумах сьогодні температура повітря становитиме +12°...+24°, невелика хмарність.

У Харкові - похмуро, температура вночі +15°, вдень +27°, дощ з грозою.

У Дніпрі температура вночі буде +15°, вдень +28°, невелика хмарність.

У Сімферополі у вівторок буде ясно і безхмарно, +14°...+26°.

У Краматорську буде практично безхмарно, температура вночі +16°, вдень +30°.

У Сєвєродонецьку - практично безхмарно, температура вночі +17°, вдень +31°.

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Автор: Катерина Лиманська