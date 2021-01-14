Снігопад у Києві: стало відомо скільки спецтехніки працює на вулицях
Водіїв закликають не паркувати автомобілі обабіч проїжджої частини вулиць та доріг, аби не заважати спецтехніці прибирати сніг.
На дорогах столиці працюють 185 одиниць спецтехніки «Київавтодору» та понад 400 осіб з бригад ручного прибирання.
Справжня зима в Києві: столицю заносить снігом (фото, відео)Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на комунальну корпорацію.
Зазнається, що у зв’язку із інтенсивними опадами дорожники працюватимуть цілодобово.
Працівники автодору продовжують обробляти вулиці посипальними матеріалами, аби не допустити ожеледиці. Уже використали 213 тонн солі та 82 тонни піщано-соляної суміші. Особливу увагу приділяють тротуарам, де працюють 64 бригади з ручного прибирання (443 особи) та малогабаритна техніка.
«Київавтодор» закликає водіїв не паркувати автомобілі обабіч проїжджої частини вулиць та доріг, аби не заважати прибиранню снігу спеціалізованою технікою.
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