Снігопад у Києві: стало відомо скільки спецтехніки працює на вулицях

17:36, 14 січня 2021
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Водіїв закликають не паркувати автомобілі обабіч проїжджої частини вулиць та доріг, аби не заважати спецтехніці прибирати сніг.

Київ засипає снігом \ фото REUTERS
Київ засипає снігом \ фото REUTERS

На дорогах столиці працюють 185 одиниць спецтехніки «Київавтодору» та понад 400 осіб з бригад ручного прибирання.

Справжня зима в Києві: столицю заносить снігом (фото, відео)Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на комунальну корпорацію.

Зазнається, що у зв’язку із інтенсивними опадами дорожники працюватимуть цілодобово.

Працівники автодору продовжують обробляти вулиці посипальними матеріалами, аби не допустити ожеледиці. Уже використали 213 тонн солі та 82 тонни піщано-соляної суміші. Особливу увагу приділяють тротуарам, де працюють 64 бригади з ручного прибирання (443 особи) та малогабаритна техніка.

«Київавтодор» закликає водіїв не паркувати автомобілі обабіч проїжджої частини вулиць та доріг, аби не заважати прибиранню снігу спеціалізованою технікою.

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Автор: Вікторія Токарєва

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Теги: снігопадновини Києва
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