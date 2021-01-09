Мадрид накрив найбільший за останні роки снігопад (фоторепортаж)

13:38, 9 січня 2021
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У Мадриді і восьми провінціях ця негода стала найсерйознішою з 2007 року.

Столицю Іспанії накрив масштабний снігопад \ фото REUTERS
Столицю Іспанії накрив масштабний снігопад \ фото REUTERS

Столицю Іспанії Мадрид накрив найбільший за останні роки снігопад.

Північну Італію накрила заметіль: заблоковані дороги та житлові будинки (фото, відео)Як повідомляє Reuters, в результаті негоди був закритий мадридський аеропорт, робота залізничного транспорту обмежена. Причиною погіршення погодних умов став шторм "Філомена".

За даними місцевої влади, на автомагістралі М-30 і М-40 у іспанської столиці утворилися великі затори. Температура повітря близько нуля. Водіям, які застрягли в кілометрових заторах, допомагали волонтери Червоного Хреста. Вони роздавали водіям їжу. Водіїв попросили без гострої потреби не виїжджати з дому.

В якості запобіжного заходу були закриті великі парки, в тому числі Ретіро поруч з музеєм Прадо.

Крім того, у зв'язку з негодою перенесли десятки авіарейсів з мадридського аеропорту Барахас. Також призупинено високошвидкісне залізничне сполучення між Мадридом і південно-східними містами Аліканте і Валенсією.

Державне метеорологічне агентство (Aemet) повідомило, що рекордна температура -35,6 градуса за Цельсієм була зафіксована в Вега-де-Лурдес в Леоні на півночі Іспанії.

У Мадриді і восьми провінціях ця негода стала найсерйознішою з 2007 року.

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Автор: УНІАН

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Теги: ІспаніяснігопадМадрид
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