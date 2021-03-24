Анкару накрив снігопад, у місті сталося багато аварій (фоторепортаж, відео)
Комунальні служби розчищають дороги і посипають їх сольовою сумішшю.
Сьогодні, 24 березня, в Анкарі, Туреччина, несподівано почався снігопад.
Про це повідомляє Мilliyet.
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Повідомляється, що останні два дні місто накривав дощ, який сьогодні перейшов у снігопад.
Через несподівані погодні умови в місті сталося багато аварій.
Комунальні служби розчищають дороги і посипають їх сольовою сумішшю, щоб запобігти ожеледі.
Смерч і град у Туреччині
Увечері 11 лютого руйнівний смерч пройшовся вздовж Егейського моря і торкнувся курортних селищ Чешме і Алачати у провінції Ізмір і районі Айвалик сусідньої провінції Баликесір.
Стихія вирувала у двох провінціях, валила дерева, зривала дахи з будинків, топила човни і яхти, перевертала автомобілі і будівельну техніку. Крім смерчу курорти також постраждали від великого граду.
Згідно із заявою представників МВС Туреччини, в результаті смерчу в Чешмі звернулися за медичною допомогою 16 осіб, 9 з яких є будівельниками, постраждалими через обвалення підйомного крана.
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