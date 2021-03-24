Анкару накрив снігопад, у місті сталося багато аварій (фоторепортаж, відео)

Комунальні служби розчищають дороги і посипають їх сольовою сумішшю.

Сьогодні, 24 березня, в Анкарі, Туреччина, несподівано почався снігопад.

Про це повідомляє Мilliyet.

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Повідомляється, що останні два дні місто накривав дощ, який сьогодні перейшов у снігопад.

Через несподівані погодні умови в місті сталося багато аварій.

Комунальні служби розчищають дороги і посипають їх сольовою сумішшю, щоб запобігти ожеледі.

Смерч і град у Туреччині

Увечері 11 лютого руйнівний смерч пройшовся вздовж Егейського моря і торкнувся курортних селищ Чешме і Алачати у провінції Ізмір і районі Айвалик сусідньої провінції Баликесір.

Стихія вирувала у двох провінціях, валила дерева, зривала дахи з будинків, топила човни і яхти, перевертала автомобілі і будівельну техніку. Крім смерчу курорти також постраждали від великого граду.

Згідно із заявою представників МВС Туреччини, в результаті смерчу в Чешмі звернулися за медичною допомогою 16 осіб, 9 з яких є будівельниками, постраждалими через обвалення підйомного крана.