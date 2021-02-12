Зірвані дахи та перевернуті авто: Туреччина постраждала від смерчу і граду (фото, відео)
У результаті стихії 16 осіб отримали травми.
Негода, що обрушилася вчора ввечері на західне узбережжя Туреччини, завдала серйозної шкоди жителям кількох курортних районів.
Про це пише портал «Новости Турции», розмістивши фоторепортаж з постраждалих територій.
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Увечері 11 лютого руйнівний смерч пройшовся уздовж Егейського моря і зачепив курортні селища Чешме і Алачати у провінції Ізмір та район Айвалик сусідної провінції Баликесір.
Стихія вирувала у двох провінціях, валила дерева, зривала дахи з будинків, топила човни і яхти, перевертала автомобілі і будівельну техніку. Крім смерчу курорти також постраждали від сильного граду.
Згідно із заявою представників МВС Туреччини, в результаті смерчу в Чешме звернулися за медичною допомогою 16 осіб, 9 з яких є будівельниками, які постраждали через повалення підйомного крана.
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