Снігова лавина завалила трасу Київ-Чоп: момент потрапив на відео

20:04, 11 лютого 2021
658

У Львівській області снігова лавина зійшла на міжнародну трасу.

скріншот
скріншот

Сьогодні снігова лавина зійшла з гірського масиву Плай і перекрила трасу Київ-Чоп.

Про це повідомляє Інформаційний портал "Новини Закарпаття".

Як повідомляється інцидент стався в Сколівському районі Львівської області.

Про постраждалих не повідомляється.

Погода в Україні 12 лютого:

У п'ятницю, 12 лютого, на всій території України очікуються опади. Більшість областей засипле снігом. Дощі очікуються тільки на сході і в Криму. Температура вночі впаде до -16°, а температурний максимум вдень досягне +9°.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: відеолавинапогода в Україні
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
+1°
Погода Стерлінг - хмарно, невеликий дощ
83 %
758 мм
4.0 м/с
66 %
Стрічка новин
+
Продовжуючи переглядати unian.net, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом Політикою конфіденційності
Погоджуюся