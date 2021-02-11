Снігова лавина завалила трасу Київ-Чоп: момент потрапив на відео

У Львівській області снігова лавина зійшла на міжнародну трасу.

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Сьогодні снігова лавина зійшла з гірського масиву Плай і перекрила трасу Київ-Чоп.

Про це повідомляє Інформаційний портал "Новини Закарпаття".

Як повідомляється інцидент стався в Сколівському районі Львівської області.

Про постраждалих не повідомляється.

Погода в Україні 12 лютого:

У п'ятницю, 12 лютого, на всій території України очікуються опади. Більшість областей засипле снігом. Дощі очікуються тільки на сході і в Криму. Температура вночі впаде до -16°, а температурний максимум вдень досягне +9°.

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