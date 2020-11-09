Синоптики попереждають про сильні тумани: видимість впаде до 200 метрів
Погодні умови можуть порушити рух транспорту.
Сьогодні, 9 листопада, у західних та південних областях місцями туман, видимість 200-500 м.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Температура почне знижуватися: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)
Завтра,10 листопада вночі та вранці у західній частині країни туман, видимість 200-500 м.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні.
Погода на 10 листопада від Наталки Діденко
Антициклон в Україні зумовить погоду без опадів. У більшості наших областей буде сухо, але ранками очікуються тумани.
Температура повітря знижується, завтра вдень очікується +8°...+13°, а потім, впродовж тижня, холоднішатиме до нічних морозів та денних +3°...+7°.
У Києві завтра, у вівторок, не дощитиме, але з періодичними туманами, а вдень навіть із можливим сонячним проясненням. Найближчої ночі передбачається +2°...+4°, а завтра вдень у столиці близько +8°.
Надалі в Києві температура повітря поступово знижуватиметься.
"Антициклон міцно осів в Україні, милується нашою осінньою красою, блокує дощі, притягує морози і не думає поки що кудись їхати. Йому в нас добре", - написала синоптик Наталка Діденко.
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