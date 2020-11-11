"Полярники відкопають шлях назовні": станцію "Академік Вернадський" накрило заметіллю (фоторепортаж)
Висота сніжного покриву - 170 см.
Сьогодні, 11 листопада, українську антарктичну станцію "Академік Вернадський" занесло снігом в кінці весни, яка триває у Південній півкулі.
Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр на своїй сторінці у Facebook.
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"Висота снігового покриву становить 169 – 170 см, що є рекордом для цього року зимівки. Тепер нашим полярникам додалося роботи, як відкопати шлях назовні", - йдеться у повідомленні.
Зима в Україні у 2020 році: прогноз
За прогнозами синоптиків, зима 2020-2021 в Україні очікується тепла з нетривалими періодами морозів. У грудні протримається плюсова температура, а під Новий Рік можливі сніг і заморозки.
Начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко підкреслила, що є ймовірність, що зима буде безсніжною, як і минулого року, але також є ймовірність того, що в зимовий період дощитиме. На її думку, це не найгірший варіант, оскільки Україна зараз страждає від посухи.
Синоптик Віра Балабух прогнозує, що цієї зими очікується мало снігу, крижані дощі, відлиги і невеликі морози.
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