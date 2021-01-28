Обмерзання і колапс на дорогах: в Одесі впало майже 500 дерев, електротранспорт не ходить (фоторепортаж, відео)

Обмерзання дротів та їх обрив через дерева, що впали, призвело до зупинки тролейбусів і трамваїв.

В Одесі через обмерзання і сніг на вулицях міста виникли масштабні затори і складності з рухом електротранспорту.

Як повідомили в мерії міста, вночі обмерзання дротів та їх обрив через дерева, що впали, призвело до зупинки електротранспорту. В результаті багато вагонів не потрапили у депо.

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Станом на 5: 00, функціонував тільки один трамвайний маршрут - №20.

"Зараз транспорт ходить по всіх маршрутах, але кількість вагонів на них мінімальна. Вагони, які «ночували» на вулиці, приводяться в депо в нормальний стан і в міру готовності відправляються на лінії...» ,- уточнили в прес-службі мерії.

У даний час район Великого Фонтану застиг в «пробках», в інших районах міста також ускладнено рух.

"Пасажирів возимо автобусами", - додали в мерії.

За даними прес-служби, в цілому через негоду звалилося 473 дерева і стовбурових гілок.

Наслідки стихії на вулицях усувають 1 тис. 708 осіб, працюють 113 одиниць техніки.

«Сталося 78 поривів контактних мереж, залишилося полагодити 16... Крім того, впало 3 опори, 131 обрив електромереж - на ліквідації аварій працює 6 вишок», - повідомили в прес-службі.

Також вночі на вул.Головковського,15 дерево, що впало, розвалило аварійний будинок. Люди не постраждали, так як в ньому ніхто не проживав.

За даними прес-служби Головного управління ДСНС в Одеській області, в Малиновському районі міста вчора дерево звалилося на трубу теплопостачання.

"В результаті падіння дерева на вул.Генерала Петрова, 57 зруйнована труба теплопостачання. На місці події аварійна бригада відключила жителів від теплопостачання, попередньо, близько 1 тис. абонентів залишилися без опалення», - повідомили в управлінні.

Сильний снігопад в Одесі

Сильний снігопад, що почався вночі з 26 на 27 січня в Одесі, тривав весь вчорашній день.

У мерії повідомили, що спецтехніка комунальних підприємств почала працювати о 4:00. Всього було задіяно 90 машин.

Співробітники житлокомунсервісів проводять розчищення тротуарів і посипання піщано-соляною сумішшю.

У зв'язку з цим муніципалітет переконливо просить не залишати без зайвої потреби свої будинки, не користуватися без крайньої потреби особистим автотранспортом, не залишати свої авто вздовж доріг, так як це може перешкодити роботі спецтехніки.

Мерія ввела тимчасову заборону на в'їзд до Одеси вантажного транспорту. Патрульні поліцейські контролюють рух фур з боку автодоріг Одеса-Київ, Одеса-Рені, Одеса-Мелітополь та Одеса-Кучурган. Водіям вантажівок рекомендують перечекати негоду на АЗС.