В результаті землетрусу були пошкоджені кілька будівель, ніхто з людей не постраждав.

У центральній частині Туреччини стався сильний землетрус магнітудою 5,1 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє місцеве видання Yeni Safak.

Як повідомляється, землетрус стався у районі Мерам в провінції Конья.

Він стався на глибині 6,82 кілометра від поверхні.

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Губернатор провінції підтвердив, що повідомлень про жертви поки не надходило.

"На цей час нічого несприятливого не виявлено. Ми продовжуємо моніторинг. За розвитком подій стежитимуть і громадськість буде проінформована", - йдеться в заяві.

Влада повідомила, що в результаті поштовхів були пошкоджені три занедбаних будівлі.

Людей просять не панікувати.

Згідно з даними Головного центру спеціального контролю, за класифікацією даний землетрус відноситься до сильних.

Нагадаємо, раніше в Японії через землетрус на пляжі з'явилися затоплені кораблі часів Другої світової війни.

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Автор: Катерина Лиманська