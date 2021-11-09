У центральній частині Туреччини стався сильний землетрус магнітудою 5,1 за шкалою Ріхтера.
Про це повідомляє місцеве видання Yeni Safak.
Як повідомляється, землетрус стався у районі Мерам в провінції Конья.
Він стався на глибині 6,82 кілометра від поверхні.
Читайте такожБіля берегів Греції стався сильний землетрус: поштовхи відчувалися і в Туреччині (відео)
Губернатор провінції підтвердив, що повідомлень про жертви поки не надходило.
"На цей час нічого несприятливого не виявлено. Ми продовжуємо моніторинг. За розвитком подій стежитимуть і громадськість буде проінформована", - йдеться в заяві.
Влада повідомила, що в результаті поштовхів були пошкоджені три занедбаних будівлі.
Людей просять не панікувати.
Згідно з даними Головного центру спеціального контролю, за класифікацією даний землетрус відноситься до сильних.
Нагадаємо, раніше в Японії через землетрус на пляжі з'явилися затоплені кораблі часів Другої світової війни.
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: