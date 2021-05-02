Небезпека зберігатиметься у більшості районів Вінницької, Хмельницької, Черкаської, Полтавської, Сумської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей.

У дев’яти областях України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

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"2 травня у більшості районів Вінницької, Хмельницької, Черкаської, Полтавської, Сумської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - зазначається у повідомленні.

Прогноз погоди на 1 травня

Згідно із даними Погода УНІАН, у неділю, 2 травня, дощі заллють практично всю країну. Зокрема, захід України накриють зливи і грози.

Сухо буде лише в трьох регіонах - на Херсонщині, Харківщині та в Криму.

При цьому на Великдень буде тепло: середня температура по країні складе +20°. Найспекотніше буде в Криму - до +25°.

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Автор: Вікторія Токарєва