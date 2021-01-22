У Карпатах оголосили штормове попередження через небезпеку лавин

Найближчими днями значна сніголавинна небезпека очікується на високогір’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей.

У Карпатах можуть сходити лавини / фото УНІАН

У Карпатах через високу можливість сходу лавин оголосили штормове попередження.

Про це у Facebook повідомляє Відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

"Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) очікується 23-24 січня на високогір’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей", - йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що 22 січня на високогір’ї Івано-Франківської області збережеться помірна сніголавинна небезпека (2 рівень).

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