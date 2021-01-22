У Карпатах оголосили штормове попередження через небезпеку лавин
Найближчими днями значна сніголавинна небезпека очікується на високогір’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей.
У Карпатах через високу можливість сходу лавин оголосили штормове попередження.
Про це у Facebook повідомляє Відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.
"Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) очікується 23-24 січня на високогір’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей", - йдеться у повідомленні.
В Україну йдуть сильні снігопади та дощі - синоптик
Також повідомляється, що 22 січня на високогір’ї Івано-Франківської області збережеться помірна сніголавинна небезпека (2 рівень).
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- На вихідних в Україні похолодає і почнуться дощі (карта)
- Повінь у Британії: зявились фото наслідків негоди
- Вулкан Етна на Сицилії став вивергатися з новою силою (відео)
- Сильний сніг та хуртовини: в Україну повертається негода
- "В Україні розважатиметься циклон": синоптик зробила прогноз на початок наступного тижня
Новини партнерів
Погода в Україні
- Вінниця+3°... -3°
- Дніпро+5°... 0°
- Донецьк+5°... 0°
- Житомир+5°... -2°
- Запоріжжя+4°... +1°
- Івано-Франківськ+9°... +2°
- Київ+5°... -3°
- Кропивницький+4°... -1°
- Луганськ+4°... 0°
- Луцьк+8°... +3°
- Львів+9°... +4°
- Миколаїв+6°... +2°
- Одеса+6°... +2°
- Полтава+3°... 0°
- Рівне+7°... +3°
- Сімферополь+9°... +5°
- Суми+2°... -2°
- Тернопіль+6°... 0°
- Харків+3°... +1°
- Херсон+7°... +2°
- Хмельницький+4°... -2°
- Черкаси+4°... -2°
- Чернігів+2°... -2°
- Чернівці+13°... +1°
-3°
Погода Стерлінг - невелика хмарність
Відчувається як:-6 °
Мін./mакс. температура:-3° / +7°
Вологість:51 %
Тиск:748 мм
Вітер: 7.0 м/с
Ймовірність опадів:3 %
Схід:07:23
Захід17:19
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин