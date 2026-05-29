Президент Румунії пообіцяв 'пропорційну відповідь' на атаку російського дрона

Румунія викликала російського посла.

Президент Румунії Нікушор Дан опублікував розгніваний коментар у соцмережах після удару російського дрона по багатоповерхівці та заявив, що "вживе відповідних заходів". Як пише The Guardian, він також скликав сьогодні вранці засідання Ради національної безпеки для обговорення заходів у відповідь. Окремо Румунія викликала посла Росії.

"Те, що сталося сьогодні в Галаці, є прямим наслідком агресивної війни Росії проти України, безвідповідального та невибіркового використання Москвою цих систем озброєння в безпосередній близькості від кордонів НАТО, а також систематичного ігнорування міжнародного права. Немає жодної двозначності щодо винуватця чи причини цієї агресії", – заявив він.

Президент країни також підкреслив, що Румунія є членом НАТО і ні в якому разі не допустить, щоб агресивна війна, розв'язана Росією проти України, була перенесена на її громадян.

Також Румунія викликала російського посла. Влада вже проінформувала союзників і генерального секретаря НАТО Марка Рютте про подію.

"Ми офіційно повідомимо, які наслідки ця безвідповідальність з боку Російської Федерації матиме для дипломатичних відносин між нашими країнами, а також про наступні кроки на європейському рівні щодо пакетів санкцій", - заявила міністр закордонних справ Румунії Оана Цойу в X.

Вона назвала інцидент "надзвичайно серйозною та безвідповідальною ескалацією".

Інцидент із російським дроном у Румунії

Вночі 29 травня в румунському місті Галац російський дрон впав на багатоповерхівку, потрапивши в квартиру на десятому поверсі, в результаті чого стався вибух, після якого почалася пожежа. В результаті цього інциденту постраждали дві людини.

Міноборони Румунії підтвердило, що безпілотник був російським. За словами директора обласної служби швидкої допомоги Галаца Даніели Енчу, жінка отримала опіки першого ступеня, а 14-річний хлопчик переніс гостру стресову реакцію. Всього з будинку були евакуйовані або вийшли самостійно близько 70 осіб.

