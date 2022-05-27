Метеорологічна весна у Києві завершилась.

У Києві розпочалося метеорологічне літо.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у соціальній мережі Facebook.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через +15,0°С в бік її підвищення відбувся 25 травня, що знаменує початок метеорологічного літа. Отже метеорологічна весна, яка почалася 6 лютого і тривала 108 днів, нарешті закінчилась. Вона виявилась більше ніж на місяць тривалішою за кліматичну норму", - йдеться у повідомленні.

При цьому, цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на два тижні пізніше середньо багаторічних показників.

"Найраніше за 141 рік спостережень воно розпочалось у 1996 році – 22 квітня, а найпізніше, у 1990 і 2001 роках – 7 червня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цього року червень в Києві буде теплішим, ніж минулого.

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