У Києві помітили хмару у формі атомного гриба.

Вчора у небі над Києвом помітили хмару у формі атомного гриба.

Соцмережі моментально зарясніли мальовничими знімками незвичайного явища.

"Вид з вікна - просто бомба", - жартували користувачі.

В Укргідрометцентрі дали пояснення незвичайній формі хмари. За словами синоптиків, хмари подібної форми називаються Cumulоnimbus incus - це купчасто-дощова хмара, яка досягла висоти ізотермії на кордоні тропосфери та стратосфери.

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"Висхідні потоки повітря не можуть подолати блокуючий шар ізотермії, тому починається розтікання хмари у напрямку переважаючого горизонтального потоку повітря. Таким чином, формується характерна "наковальня" у верхній частині хмари", - пояснили фахівці.

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Автор: Катерина Лиманська