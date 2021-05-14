Навколо Сонця в Запоріжжі утворилося коло - гало.

У Запоріжжі зняли рідкісне природне явище.

Фото величезного кола навколо Сонця у Facebook опублікувала місцева мешканка Олена Булгакова.

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"Що це, хто знає?"- поцікавилася дівчина.

У коментарях до посту користувачі прийшли до висновку, що це - гало.

Відзначимо, що гало (вторинне світіння навколо потужного джерела світла) найчастіше з'являється в морозну погоду, проте може спостерігатися і теплу пору року. Зазвичай воно має форму кола, кільця, дуги або світлового стовпа і з'являється навколо Сонця і Місяця через кристалики (або крапельки) води, що зважені в повітрі.

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Автор: Катерина Лиманська