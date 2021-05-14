У Запоріжжі зняли рідкісне природне явище.
Фото величезного кола навколо Сонця у Facebook опублікувала місцева мешканка Олена Булгакова.
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"Що це, хто знає?"- поцікавилася дівчина.
У коментарях до посту користувачі прийшли до висновку, що це - гало.
Відзначимо, що гало (вторинне світіння навколо потужного джерела світла) найчастіше з'являється в морозну погоду, проте може спостерігатися і теплу пору року. Зазвичай воно має форму кола, кільця, дуги або світлового стовпа і з'являється навколо Сонця і Місяця через кристалики (або крапельки) води, що зважені в повітрі.
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