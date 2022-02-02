Тварина померла за кілька днів до дня бабака.

В американському місті Мілтаун (штат Нью-Джерсі) напередодні дня ​​бабака помер бабак Мел - знаменитий місцевий "синоптик".

Про це повідомляє Montana Public Radio.

У США традиційно 2 лютого відзначають день бабака. Цього дня бабаки передбачають ранню весну чи довгу зиму. Погоду визначають за поведінкою тварин. Якщо бабак, виходячи з нірки, побачить свою тінь, то наступні шість тижнів будуть холодними, а якщо ні – теплими.

Найвідоміший бабак у США - Філ зі штату Пенсільванія. Покійний бабак Мел також встиг прославитися на усю країну. Однак цього року жителі Мілтауну залишилися без прогнозу.

Власники Мела із сумом повідомили, що він помер незадовго до свого єдиного робочого дня на рік. Смерть була такою несподіваною, що Мелу навіть не встигли знайти заміну.

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