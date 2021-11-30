За даними синоптиків, швидкість вітру досягла майже 130 км/год.

Згідно з останніми даними, шестеро людей загинули, десятки отримали поранення під час сильного шторму в Туреччині.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Серед загиблих є жінка, яка намагалася врятувати свого сина від падіння даху. Як повідомляється, мати закрила дитину своїм тілом в той момент, як на них впала покрівля. Жінка померла на місці події, а дитина наразі знаходиться в лікарні.

Через ураган довелося закрити школи та університети.

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У Стамбулі влада закликала громадян не виходити на вулицю без необхідності. Місто зупинилося в численних заторах. Жителі Стамбула страждали від довгих черг на автобусних зупинках, оскільки поромне сполучення було скасовано. Протока Босфор також була закрита для руху суден в обох напрямках.

Авіаперевізники повідомили про збої в розкладі польотів.

За даними синоптиків, швидкість вітру досягла 129,95 км/год.

Як повідомляв Погода УНІАН, ураганний вітер накрив Туреччину. Через негоду в Стамбулі впала вежа з годинником. У провінціях пориви вітру зривають дахи будинків, валить дерева і конструкції.

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Автор: Катерина Лиманська