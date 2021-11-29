В одній з провінцій порив вітру зніс дах, через що загинули дві людини

Ураганний вітер бушує в Туреччині. Через негоду в Стамбулі впала вежа з годинником.

Про це повідомляє телеканал NTV.

Сильний південно-західний вітер вирує в більшій частині Туреччини. У провінціях пориви вітру зривають дахи будинків, валять дерева та конструкції.

Ураган повалив один із дахів у провінції Стамбула Есеньюрт. Внаслідок інциденту загинули двоє людей. Загалом загинуло четверо людей, а ще дев'ять отримали травми.

При цьому в Стамбулі вітер повалив вежу з годинником. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Крім того, через ураган тимчасово зупинили рух суден по протоці Босфор. Також через вітер шість літаків авіакомпанії Turkish Airlines не змогли приземлитися в Стамбулі.

Як раніше повідомляв УНІАН, стіни Кремля в Москві не витримали натиску природи. Ураганний вітер зніс будівельні ліси, які стояли на Кремлівській стіні, а разом з ними і зубець.

Порив вітру підняв у повітря будівельні ліси й кинув конструкцію вниз під стіну Кремля в центрі російської столиці. У МНС попереджали, що пориви вітру в Москві досягнуть 20 м/с.

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Автор: Анастасія Горбачова