Ураганний вітер бушує в Туреччині. Через негоду в Стамбулі впала вежа з годинником.
Про це повідомляє телеканал NTV.
Сильний південно-західний вітер вирує в більшій частині Туреччини. У провінціях пориви вітру зривають дахи будинків, валять дерева та конструкції.
Ураган повалив один із дахів у провінції Стамбула Есеньюрт. Внаслідок інциденту загинули двоє людей. Загалом загинуло четверо людей, а ще дев'ять отримали травми.
При цьому в Стамбулі вітер повалив вежу з годинником. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Крім того, через ураган тимчасово зупинили рух суден по протоці Босфор. Також через вітер шість літаків авіакомпанії Turkish Airlines не змогли приземлитися в Стамбулі.
Як раніше повідомляв УНІАН, стіни Кремля в Москві не витримали натиску природи. Ураганний вітер зніс будівельні ліси, які стояли на Кремлівській стіні, а разом з ними і зубець.
Порив вітру підняв у повітря будівельні ліси й кинув конструкцію вниз під стіну Кремля в центрі російської столиці. У МНС попереджали, що пориви вітру в Москві досягнуть 20 м/с.