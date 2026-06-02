Долар встановив новий рекорд: офіційний курс валют на 3 червня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,66 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 3 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,34 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 4 копійки. Цей показник став новим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 28 травня – 44,30 грн/дол.).

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,66 гривні за один євро, тобто українська валюта втратила 6 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,32/44,35 грн/дол., а до євро - 51,64/51,67 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках 2 червня залишився на попередньому рівні і складає 44,47 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,02 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і становить 51,93 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,23 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 2 червня зріс на 3 копійки і становить 44,48 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 52,00 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,88 гривні, а євро - за курсом 51,00 гривні за одиницю іноземної валюти.

