Новий витік розкрив ємність акумуляторів iPhone 18 та 18 Pro Max

Згідно з витоком, майбутні флагмани Apple отримають акумулятори різної ємності залежно від країни.

У мережі з'явилися нові подробиці про майбутні флагмани Apple, iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, й цього разу "витік" стосується однієї з найважливіших характеристик – ємності акумулятора. Судячи з усього, цієї осені на революцію розраховувати не варто.

За даними інсайдера Digital Chat Station, Apple тестує дві конфігурації акумуляторів для iPhone 18 Pro: 4056 мАг для моделей з фізичним SIM-слотом і 4288 мАг для версій без SIM-лотка, що використовують тільки eSIM.

Обидва значення лише на кілька відсотків більші, ніж у поточного флагмана iPhone 17 Pro, ємність якого становила 3988 мАг і 4252 мАг відповідно.

Відео дня

З усім тим інсайдери зазначають, що це не обов'язково означає незначне збільшення автономності – ключову роль може зіграти нове покоління чипа A20 Pro, виготовленого за 2-нм технологічним процесом. Також очікується впровадження нового енергоефективного модему Apple C2.

Окремо згадується й iPhone 18 Pro Max: його акумулятор може перевищити позначку 5000 мА·год, досягнувши 5100–5200 мА·год залежно від регіону.

За чутками, починаючи з iPhone 18 Pro Apple почне переводити європейські ринки на eSIM без фізичного лотка. А значить, українські користувачі можуть теж отримати версії iPhone зі збільшеним акумулятором.

Раніше з'явилася інформація, що Apple готує потужне оновлення камер в iPhone 18 Pro. Основна камера вперше в історії отримає систему зі змінною діафрагмою, яка надасть користувачам більш гнучкі налаштування експозиції та глибини різкості.

Презентація iPhone 18 Pro/18 Pro Max очікується восени 2026 року – разом з ними мають показати й перший складаний iPhone. А ось базовий iPhone 17, згідно з витоками, вийде лише навесні 2027 року.

Вас також можуть зацікавити новини: