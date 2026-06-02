Реєстр ухилянтів: нардеп розповів, чи можуть блокувати картки та забирати водійські права

Такі зміни до законодавства вже пропонувалися, але ВР не підтримала, нагадав Олександр Федієнко.

Обговорюється ідея повернутися до механізму блокування банківських карток та посвідчень водія чоловіків призовного віку, які ухиляються від мобілізації, ігноруючи повістки. Про це в етері Еспресо сказав народний депутат України, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

"Буде працювати приблизно такий же принцип, який діє в банківській сфері. Якщо порівняти з людиною, яка взяла кредит і його не віддала, то далі запускаються відповідні процедури – банк пише листи, далі працює виконавча служба: виконавче провадження та арешт активів. Приблизно такий принцип. Я не кажу, що це буде саме так, але логіка повинна бути саме така", – сказав нардеп.

Федієнко не виключає, що буде створений реєстр ухилянтів. При цьому додав, що над цим питанням ще працює Міністерство оборони. За його словами, таким чином буде формуватися окрема політика щодо ухилянтів.

Відео дня

Він наголосив, що для цього потрібно ввести зміни в законодавство. Він нагадав, що у свій час комітет ВР такі зміни підтримав, але вони не були проголосовані в сесійній залі - парламент їх "провалив".

"У нас не весь парламент на війні і не весь парламент стикається з війною, а дехто з ВР, можливо, готується вже до виборів, тому вони не підтримали ці зміни", - додав він. Нардеп вважає, що такі зміни повинні бути, бо кожен громадянин повинен долучатися до захисту України.

Зміни у процесі мобілізації - що планується

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони України пропонує більше залучати поліцію до мобілізації. Зокрема, Національна поліція може почати відкривати кримінальні провадження проти тих, хто "у розшуку", а потім затримувати їх і доставляти до ТЦК.

За даними ЗМІ, у Міністерстві оборони подавали ідею забрати адміністративну відповідальність від ТЦК та передати поліції, щоб поліцейські складали адміністративні матеріали на тих, хто має статус "у розшуку". Передбачається, що інформацію про кілька сотень тисяч осіб, які перебувають у розшуку в системі "Оберіг" можуть передати поліцейським, котрі повинні будуть їх розшукувати. Але для цього треба внести зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексу.

Вас також можуть зацікавити новини: