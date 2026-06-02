Тиск на Путіна щодо завершення війни зростає: WP оцінив шанси на мир в Україні

Завдяки підтримці України, РФ вже не здатна переважати Київ у військових витратах, зазначають аналітики.

На тлі того, що РФ не вдається досягти своїх військових цілей в Україні, Путін потребує виходу із ситуації. Про це пише The Washington Post.

Відзначається, що на Путіна в Росії посилюється тиск щодо завершення війни, оскільки наступ РФ на фронті зайшов у глухий кут, фінанси вичерпуються, а Україна нарощує свої далекобійні удари. Через це Кремль усе частіше погрожує атакувати Київ, а також звинувачує Європу у підтримці України.

Як вважають анонімні європейські чиновники, РФ намагається ескалювати агресію саме через зростаючі труднощі всередині країни. Це зокрема може свідчити про спробу Москви відновити мирні переговори з метою укладення угоди на власних умовах.

Видання цитує російського науковця Василя Кашина, який зазначає, що завдяки постійній західній допомозі Києву Росія тепер не може перевершити Україну у витратах на військове обладнання та технології. А мобілізаційні зусилля України виявляються достатньою противагою більш обмеженій системі призову в Росії.

"Війна триває між порівняно рівними супротивниками. Історично такі війни лише вкрай рідко призводили до повного знищення однієї зі сторін. Ліквідація антиросійського режиму в принципі недосяжна без повної військової окупації всієї країни протягом тривалого періоду. Для Росії це технічно неможливо", – сказав він.

У публікації йдеться про те, що хоч РФ і намагається подати свої удари по Києву як акт помсти за українську атаку, однак насправді це може бути спробою Москви повернути собі ініціативу в розпал літнього наступу, який може виявитися складнішим, ніж очікувалося. Причинами таких проблем на фронті автори називають зокрема збільшення кількості ударів українських БПЛА по російській логістиці.

На думку журналістів, Путін досі може вважати, що його армія здатна захопити решту Донеччини "протягом кількох місяців". І в цьому контексті він може планувати відновити мирні переговори. Втім, як зазначають експерти, наразі без додаткових зусиль армія РФ здатна лише на стагнацію.

Проблемою для Росії є й економічна ситуація. Попри різке зростання цін на нафту на тлі війни на Близькому Сході, РФ збільшує витрати на армію, забираючи гроші в цивільного сектору. На думку економіста Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки Яніса Клуге, значний бюджетний дефіцит накопичуватиметься і надалі. І найбільш відчутним це стане саме для регіональних бюджетів.

Крім того, РФ стикається з проблемою поповнення свого війська. З огляду на це, за прогнозами європейських чиновників, Москва може бути вимушена оголосити непопулярну мобілізацію після парламентських виборів у вересні.

Однак інші посадовці схиляються до думки, що Кремль швидше за все буде змушений піти на призупинення війни, ніж на нову хвилю призову.

"Причина, через яку вони цього не зробили, і надалі залишатиметься причиною, через яку вони цього не зроблять. Росія, можливо, захоче призупинити операцію, оскільки вона для неї не є стійкою", – сказав один із чиновників.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі відкрилося вікно можливостей для переговорів з РФ. За його словами, це стало можливо на тлі того, що росіяни почали втрачати ініціативу на полі бою. Він закликав знайти дипломатичне рішення з РФ до початку цієї зими.

Тим часом у РФ продовжують заявляти про домовленості, яких досягли Путін та Трамп під час особистої зустрічі минулого року. Зокрема помічник Путіна Юрій Ушаков звинуватив Україну в тому, що вона не йде на умови, досягнуті на цих переговорах, а також заявив, що Європа надає Києву "більше впертості" та "негативу".

