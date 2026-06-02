Польща виступає за виключення українців призовного віку з системи захисту ЄС, – ЗМІ

Також йдеться про згортання спеціальних пільг для біженців.

Польща виступає за виключення українських чоловіків призовного віку із системи тимчасового захисту Європейського Союзу, повідомляє RMF FM.

Зазначається, що Варшава також підтримує поступове згортання спеціальних пільг для українських біженців із переходом до стандартних міграційних правил.

"Такі сигнали Польща надсилає до Брюсселя, де наразі тривають неформальні переговори щодо можливих змін у чинній системі тимчасового захисту українських біженців. Очікується, що це питання у четвер обговорюватимуть міністри внутрішніх справ країн ЄС. Після дискусії Єврокомісія має представити нову пропозицію щодо продовження дії механізму тимчасового захисту до 2028 року, ймовірно – із певними змінами", – йдеться у публікації.

Наразі в Євросоюзі розглядають кілька варіантів змін до системи тимчасового захисту для українських біженців. Один із них передбачає "суб’єктне" виключення із системи нових заявників призовного віку. Польща підтримує таку ідею.

"З нашої точки зору, немає нічого суперечливого в тому, щоб особи, які й так не можуть законно виїжджати з України, не отримували тимчасового захисту в ЄС", – пояснив польський дипломат.

На думку представника польської сторони, такий підхід також позитивно вплине на відносини з українською владою, яка підтримує подібні рішення через серйозний кадровий дефіцит на фронті.

У Варшаві вважають, що позбавлення цієї категорії українців доступу до механізму тимчасового захисту не суперечить гуманітарним чи етичним принципам, оскільки фактично лише прирівнює їхні права до стандартних правил, які діють для інших іноземців.

Йдеться про скасування так званого "надзвичайного привілею" – автоматичного статусу.

Польща проти "географічного" підходу

Водночас Варшава категорично не підтримує інший варіант змін, який базується на географічних обмеженнях. Ідеться про систему, за якої право на тимчасовий захист залежало б від того, з якого регіону України походить людина. Подібний механізм уже застосувала Норвегія, де автоматичний захист не надають громадянам із регіонів, які вважаються безпечними – зокрема Львівської, Волинської та Закарпатської областей.

У Польщі вважають такий підхід несправедливим, наголошуючи, що вся територія України залишається під загрозою ракетних атак.

Як зазначають ЗМІ, позиція Варшави щодо майбутнього статусу українських біженців має суттєве значення для ЄС, бо Польща є другою після Німеччини країною за їхньою кількістю. Наразі там перебуває понад 960 тисяч громадян України. Саме тому під час зустрічі міністрів внутрішніх справ країн ЄС Польща планує представити власні пропозиції щодо змін у системі тимчасового захисту.

"Багато країн зацікавлені в цих рішеннях", – повідомило джерело RMF FM.

Сповіщається, що Польща стала першою країною ЄС, яка фактично реалізувала рекомендовану Єврокомісією "перехідну стратегію". Це стосується запровадження спеціальних карт CUKR, на які українці можуть подаватися з початку травня. Цей механізм дозволяє перейти від статусу тимчасового захисту до стандартного трирічного дозволу на тимчасове проживання.

Фактично це означає, що українці поступово перестають користуватися спеціальними воєнними пільгами та переходять під дію загальних міграційних правил, які застосовуються до всіх іноземців у Польщі.

Як повідомляє RMF FM, спеціальна представниця ЄС у справах українців Ілва Йоганссон позитивно оцінює польські ініціативи. За її словами, Варшава поступово згортатиме систему спеціальних привілеїв, але водночас не залишатиме без уваги вразливі категорії людей – зокрема осіб з інвалідністю та вагітних жінок.

Система діє з 2022 року

ЗМІ нагадують, що ЄС запровадив систему тимчасового захисту для мільйонів українських біженців одразу після початку повномасштабної війни у 2022 році як кризовий і тимчасовий механізм. Відтоді його щороку продовжували. Це забезпечувало права, близькі до тих, які мають громадяни Євросоюзу. Чинний механізм тимчасового захисту спливає у березні 2027 року.

Водночас в Євросоюзі вже певний час заявляють, що система, створена як виняткова та тимчасова реакція на війну, не може залишатися постійним механізмом без відповідних законодавчих змін.

Тимчасовий захист для українців в Європі - що відомо

Як писав УНІАН, у країнах-членах Європейського Союзу понад 4,3 мільйона громадян мають тимчасовий захист, термін дії якого має завершитися у березні 2027 року. Заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська повідомила, що найбільше українців із таким статусом перебуває у трьох країнах: Німеччині - 1 млн 260 тис. 230 осіб, Польщі - 965 990 та Чехії - 397 185 осіб.

