Експерти обрали найкращі смартфони з великим екраном: топ-5 моделей у 2026 році

Великі смартфони продовжують набирати популярність – на таких зручніше друкувати повідомлення, гортати соцмережі, дивитися фільми та грати. Експерти BGR склали список найкращих великих телефонів, які можна купити влітку 2026 року, від флагманів до більш доступних рішень.

До категорії великих смартфонів сьогодні належать пристрої з екранами не менше 6,75–6,8 дюйма. При цьому враховувалися не тільки розміри дисплея, але й якість екрана, автономність, продуктивність і можливості камер.

Перше місце в добірці посів iPhone 17 Pro Max. Смартфон отримав 6,9-дюймовий OLED-екран із частотою оновлення 120 Гц, приголомшливою передачею кольорів і плавним скролінгом. Також модель вирізняється рекордною автономністю – Apple заявляє про до 39 годин відтворення відео.

Король Android-фаблетів – Samsung Galaxy S26 Ultra. Експерти відзначають його універсальність: смартфон поєднує великий 6,9-дюймовий екран з частотою 120 Гц і роздільною здатністю 2796x1290 пікселів, флагманську продуктивність і просунуті камери. Пристрій також підтримує стилус S Pen, що робить його зручним для нотаток і творчості.

Найкращим варіантом за співвідношенням ціни та можливостей журналісти назвали OnePlus 15. Флагман отримав 6,78-дюймову матрицю LTPO OLED з частотою 120 Гц і 12 гігабайтів оперативної пам'яті. Завдяки акумулятору ємністю 7300 мАг він гарантує понад 25 годин безперервної роботи,

Тим, хто не готовий сильно витрачатися, експерти рекомендують звернути увагу на Nothing Phone (4a) Pro. Модель пропонує 6,83-дюймовий AMOLED-екран, яскравість до 5000 ніт, гідні камери та фірмову систему світлових індикаторів Glyph Matrix на задній панелі.

Окремо експерти відзначили Samsung Galaxy Z Fold 7 – як найкращий складаний смартфон з великим робочим простором, здатний замінити планшет.

