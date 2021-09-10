У районі Естепони вирує лісова пожежа, яка вже забрала життя однієї людини.

В Іспанії біля курортного міста Естепона почалася велика лісова пожежа, в результаті якого вже загинула одна людина.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, через лісову пожежу було евакуйовано 939 осіб. А під час гасіння вогню загинув 44-річний пожежник.

Пожежа вже випалила близько 2000 гектарів густо засадженої деревами області, відомої як Сьєрра-Бермеха.

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Як повідомляється, понад 300 пожежників працюють над тим, щоб взяти під контроль вогонь.

Через пожежу кілька доріг уздовж Середземного моря довелося закрити.

Станом на кінець серпня лісові пожежі охопили 74260 гектарів в Іспанії, що вище середнього показника за останні 10 років, але все ще далеко від показників 2012 року (190000 гектарів).

Дані Міністерства навколишнього середовища показують, що 7 з 10 найспекотніших років в історії Іспанії припадають на останнє десятиліття.

Як повідомляв Погода УНІАН, лісові пожежі також продовжують вирувати в США. Там вогонь наближається до Лос-Анджелеса.

Крім того, в Греції на горі Афон вирує лісова пожежа. Полум'я спалахнуло в лісовій місцевості поблизу невеликого селища, прилеглого до монастиря Святої Анни, в межах проживання монастирської громади.

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Автор: Катерина Лиманська