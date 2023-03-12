У Чорному морі спостерігається шторм.

У Чорному морі в неділю, 12 березня, спостерігається шторм. Жителів Одеси та області попередили про мінну небезпеку.

Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі місцеві власті. Зазначається, що в самому обласному центрі без опадів. Фіксуються шквальні пориви вітру, які можуть досягати 15-18 м/с.

У зв'язку з цим в Чорному морі спостерігається шторм. Подібна погода підвищує мінну небезпеку. Вибухонебезпечні предмети росіян можуть дрейфувати вздовж узбережжя.

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Також існує загроза детонації та викидання мін на берег.

Міни в Чорному морі - що відомо

Російські окупанти випустили в Чорне море безліч морських мін. під час штормової погоди їх часто зриває з якоря, після чого вони дрейфують і створюють загрозу.

Через це українські військові постійно попереджають громадян про високу мінну небезпеку. В Одеській області нещодавно вже знищили дві міни, які винесло під час шторму.

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