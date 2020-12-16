Опубліковані найкращі фото погодних явищ за 2020 рік (фоторепортаж)
Кращі фотографії будуть використані ВМО для створення календаря на наступний рік.
Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) представила фотографії-переможці в конкурсі для календаря на 2021 рік.
Про це ВМО повідомила на своїй сторінці в Facebook.
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"Після публічного голосування по 70 фотографіях, включених в остаточний список, журі ВМО, що складається з метеорологів і фотографів, відібрало 13 фотографій для календаря. Остаточний вибір був заснований на кількості голосів, набраних фотографією під час голосування, фотографічних перевагах і метеорологічному інтересі. Журі також взяло до уваги географічний і регіональний баланс відповідно до статусу ВМО як організації системи ООН", - йдеться в повідомленні.
В організації зазначили, що на конкурс надіслали понад 1000 фотографій і вибір було зробити надзвичайно складно. Вони пообіцяли розмістити в своїх соцмережах якомога більше фотографій з числа тих, що увійшли до фінального списку.
Довідка УНІАН. Всесвітня метеорологічна організація (World Meteorological Organization, WMO) - спеціалізована міжурядова установа ООН в галузі метеорології.
Заснована в 1950 році. Це авторитетне джерело ООН з питань стану атмосфери Землі, океанів, клімату. Штаб-квартира знаходиться в Женеві, Швейцарія.
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