Опубліковані найкращі фото погодних явищ за 2020 рік (фоторепортаж)

10:03, 16 грудня 2020
58

Кращі фотографії будуть використані ВМО для створення календаря на наступний рік.

''Водяной смерч в море''
"Водяной смерч в море" /  © Фото Mr. Sandro Puncet (Croatia)
''Изолированный''
"Изолированный" /  © Фото Mr. Will Eades (Australia)
''Радуга после грозы''
"Радуга после грозы" /  © Фото Ms. Zrinka Balabanic (Croatia)
''Плавание между льдами и айсбергами в море Беллинсгаузена, Антарктида''
"Плавание между льдами и айсбергами в море Беллинсгаузена, Антарктида" /  © Фото Mr. Gonzalo Bertolotto (Chile)
''Межзвездный порог''
"Межзвездный порог" /  © Фото Mr. Alberto Flores Fernandez (Chile)
''Сердцебиение''
"Сердцебиение" /  © Фото Mr. Chan Kam Wing (Hong Kong S.A.R., China)
''Македония''
"Македония" /  © Фото Mr. Vladimir Tadic (Bosnia and Herzegovina)
''Двойная радуга над Клаксвиком, Фарерские острова''
"Двойная радуга над Клаксвиком, Фарерские острова" /  © Фото Mr. Marko Korosec (Slovenia)
''Лунный свет в заснеженном лесу''
"Лунный свет в заснеженном лесу" /  © Фото Mr. Yoshiaki Sato (Japan)
''Туманный город''
"Туманный город" /  © Фото Mr. Chunseong Bang (Republic of Korea)
''Удивительная суперячейка в Колорадо''
"Удивительная суперячейка в Колорадо" /  © Фото Mr. Guillaume Hobam (France)
''Двойная радуга над равнинами Карони''
"Двойная радуга над равнинами Карони" /  © Фото Mr. Ziad Joseph (Trinidad and Tobago)
''Сезон дождей на Мадагаскаре''
"Сезон дождей на Мадагаскаре" /  © Фото Mr. Shravan Regret Iyer (India)

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) представила фотографії-переможці в конкурсі для календаря на 2021 рік.

Про це ВМО повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Казкова зима у Карпатах: на вершинах лежить сніг, гори потопають у тумані (фоторепортаж)

"Після публічного голосування по 70 фотографіях, включених в остаточний список, журі ВМО, що складається з метеорологів і фотографів, відібрало 13 фотографій для календаря. Остаточний вибір був заснований на кількості голосів, набраних фотографією під час голосування, фотографічних перевагах і метеорологічному інтересі. Журі також взяло до уваги географічний і регіональний баланс відповідно до статусу ВМО як організації системи ООН", - йдеться в повідомленні.

В організації зазначили, що на конкурс надіслали понад 1000 фотографій і вибір було зробити надзвичайно складно. Вони пообіцяли розмістити в своїх соцмережах якомога більше фотографій з числа тих, що увійшли до фінального списку.

Довідка УНІАН. Всесвітня метеорологічна організація (World Meteorological Organization, WMO) - спеціалізована міжурядова установа ООН в галузі метеорології.

Заснована в 1950 році. Це авторитетне джерело ООН з питань стану атмосфери Землі, океанів, клімату. Штаб-квартира знаходиться в Женеві, Швейцарія.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: ООНпогодафоторепортажкліматконкурсприродафото
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
-2°
Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
80 %
761 мм
6.1 м/с
85 %
Стрічка новин
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять