Наразі відомо про шістьох загиблих в різних країнах, серед них - дитина з України.

Кількість жертв смертоносного шторму "Кіаран" у Європі збільшилася до шести. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, швидкість вітру місцями досягає 150-207 км/год. На заході Європи закриті школи і аеропорти, а також зупинено залізничне сполучення.

Водій вантажівки загинув, коли на нього впало дерево у Франції, а другий смертельний випадок зареєстрований в Гаврі. У Франції також постраждали 15 осіб, серед яких сім пожежників. Одна людина серйозно поранена в місті Рубе на півночі країни.

Падіння дерев також стало причиною загибелі жінки в столиці Іспанії Мадриді і ще однієї - на півдні Нідерландів.

У бельгійському місті Гент загинули дві людини - п'ятирічна дитина з України і 64-річна німкеня. Обидві смерті сталися в результаті падіння гілок.

Загибель хлопчика з України в Бельгії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у бельгійському місті Гент сталася трагедія. Там в результаті шторму загинув 5-річний хлопчик родом з України. Як повідомляють місцеві ЗМІ, дитина гралася, коли на неї впала гілка дерева. Відомо, що хлопчика госпіталізували з серйозними травмами, проте через кілька годин він помер.

Шторм "Кіаран" був викликаний потужною реактивною течією, що прийшла з Атлантики. Він приніс сильні дощі та люті вітри, які спричинили сильні повені в Північній Ірландії та частині Британії.

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