На дитину впала гілка дерева.

У Бельгії в результаті шторму загинула 64-річна німкеня та 5-річний хлопчик з України. Про це повідомляє місцеве видання vrtnws.

Як повідомляється, трагедія сталася в місті Гент під час шторму "Кіаран", який накрив Європу.

За даними видання, хлопчик з України брав участь в ігровому заході, коли на нього впала гілка дерева. Дитину доставили в лікарню з серйозними травмами, проте через кілька годин вона померла. Ще одна трирічна дитина отримала легкі поранення і також була госпіталізована.

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Другою жертвою стихії в Генті стала 64-річна німкеня. Жінка разом з чоловіком і дочкою гуляла в парку і на неї також впала гілка дерева. Мати загинула на місці, а дочку з важкими травмами доставили в лікарню.

Шторм "Кіаран" охопив Європу - що відомо

Шторм "Кіаран" вдарив по Європі сильним вітром і дощем. Шторм приніс сильний дощ і сильний вітер на більшу частину Ірландії, Великобританії, Швеції та інших північних регіонів Європи.

В результаті стихії в одній лише Франції без електрики залишилися 1,2 мільйона домогосподарств, а швидкість вітру в регіонах країни досягала 207 км/год, що призвело до 20-метрових хвиль біля узбережжя. Відомо про загиблих не тільки в Бельгії, але і у Франції, Нідерландах, а також Іспанії.

Синоптики кажуть, що негода вже відступає.

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