'Зима століття' наближається: синоптики зробили тривожні прогнози

Метеорологи попереджають: через ослаблений полярний вихор Німеччину та сусідні країни може накрити надзвичайно холодна зима. Хоча експерти не мають єдиної думки, багато хто вказує на високу ймовірність арктичних похолодань — особливо після різдвяних свят, пише Euronews.
За оцінками синоптиків, полярний вихор цієї зими виглядає значно слабшим, ніж зазвичай. Саме така комбінація в 1978–1979 роках призвела до "зими століття": потужних хуртовин, затяжних морозів і транспортного колапсу.
Чи повториться історія?
Різдво буде м’яким, але далі — можливий різкий холод. Поточні моделі погоди для періоду навколо Різдва показують радше м’яку погоду з окремими холодними епізодами. Європейський метеоцентр прогнозує похолодання після свят.
Американське NOAA натомість очікує вищих за норму температур у середньому за місяць — але цей показник суттєво "підтягують" найближчі два тижні, тож подальше похолодання все ще можливе.
Більшість моделей вказують на мінливий і досить м’який січень. Однак моделі EFFIS показують тенденцію до нижчих температур і меншої кількості опадів.
Такий сценарій означає стабільний високий тиск над Центральною Європою: вдень — спокійна погода, однак вночі — сильні морози та туман, що спричиняють довготривалу кригу на дорогах.
Додатковий ризик — можливі збурення полярного вихору в середині зими, які можуть раптово спрямувати арктичне повітря до Європи.
Фактор Ла-Нінья: холодніша й вологіша Європа
Кліматологи NOAA підтверджують, що нинішній рік проходить під впливом Ла-Нінья, яка триватиме щонайменше до початку 2026-го. Цей феномен зазвичай приносить у Західну Європу нижчі температури та підвищену вологість.
Для Альп це означає більшу ймовірність інтенсивних снігопадів — хорошу новину для гірськолижників.
Якою буде зима в Україні
Як повідомляв УНІАН, за оцінками Укргідрометцентру, середня температура зимових місяців в Україні очікується вищою за норму на 1,5 - 2 °С.
Зазначається, що більшість днів холодного періоду матимуть аномалію середньої добової температури повітря.
Також в Укргідрометцентрі поінформували, що в холодному періоді погодні умови можуть зазнавати різких змін: нетривалі, але достатньо суттєві похолодання, випадіння опадів різної інтенсивності та тривалості, спостерігатимуться небезпечні та стихійні метеорологічні явища.