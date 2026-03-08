'20-рука полуниця': вчені виявили величезну загадкову істоту в океані Антарктиди

Цей вид зустрічається на глибинах від 19 до 1900 метрів.

Вчені нещодавно виявили в крижаних глибинах океану біля Антарктиди загадкову істоту, яка разюче схожа на "полуницю з щупальцями". Promachocrinus fragarius, більш відома як антарктична полунична зірка, була виявлена під час експедицій в Південний океан, пише DailyGalaxy.

Назва істоти походить від її вражаючого зовнішнього вигляду, що нагадує форму полуниці. Вона належить до родини морських лілій, групи, відомої своїми довгими, гнучкими променями. Дослідники вважають, що у цих істот може бути від 10 до 20 променів, і хоча точний розмір не був вказаний, істота описується як "велика".

При цьому дана морська лілія примітна не тільки своїм зовнішнім виглядом, але і середовищем проживання. Згідно зі звітом, опублікованим в журналі Invertebrate Systematics, цей вид зустрічається на глибинах від 19 до 1900 метрів.

Відкриття цієї цього виду є частиною більш масштабної дослідницької ініціативи, спрямованої на вивчення "прихованого біорізноманіття" в Антарктиді – видів, які важко виявити або ідентифікувати через їх невловиму природу або віддалені місця проживання. Вчені, які стоять за цими експедиціями, провели майже десять років, проводячи дослідження в Південному океані.

У дослідженні зазначається, що Південний океан має унікальні умови навколишнього середовища, які можуть сприяти біорізноманіттю", завдяки низьким температурам і екстремальним глибинам. Згідно з дослідженням, ці умови можуть сприяти появі незвичайних видів, здатних виживати способами, які ми поки не можемо до кінця зрозуміти. В ході експедицій дослідницької групи на даний момент було ідентифіковано чотири нових види.

