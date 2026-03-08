Starlink тепер можна купити дешевше, ніж котушку оптоволокна для керування дронами

З такою проблемою зіткнулися не лише українські, а й російські постачальники.

Супутниковий термінал Starlink став дешевшим за котушку оптоволокна довжиною кілька десятків кілометрів для ударних БпЛА у звʼязку з підвищенням Китаєм цін на оптоволокно у кілька разів. Про це заявив директор компанії VYRIY Олексій Бабенко під час стріму на "Мілітарному".

Він розповів, що нині застосування оптоволоконного керування для ударних дронів із дальністю польоту в кілька десятків кілометрів трохи втратило актуальність.

"Ну, зараз говорити про оптоволокно і перспективи збільшення котушок… Тут така історія з оптоволокном: Starlink коштує приблизно 18 000 грн. Оптоволоконна котушка на 35 км за новими цінами… Давай зараз прикинемо: це приблизно 20 доларів помножити на 35 км - це 700 доларів. Тільки за ціною волокна, без роботи, без нічого, це приблизно 30 000 грн. Дешевше поставити Starlink і не морочитися. Ну, типу і літати з кафешки в Києві", - зауважив Бабенко.

У "Мілітарному" додали, що на початку 2026 року китайські постачальники почали значно підвищувати ціни на оптоволокно. Тоді як понад 60% світового виробництва оптичного волокна припадає саме на Китай.

"Ціни зросли від 4-5 доларів за кілометр оптичного волокна до 20, а іноді й до 30 доларів, тому виробники дронів змушені виконувати вже взяті на себе контракти зі збитками. З аналогічною проблемою зіткнулися не лише українські постачальники, а й російські", - підкреслили у матеріалі.

За словами журналістів, такий сплеск попиту у 2025 році був повʼязаний із застосуванням оптоволокна в FPV-дронах із керуванням по кабелю довжиною до 50 км та з швидким розширенням дата-центрів для завдань штучного інтелекту.

"Так, у 2025 році Росія спожила близько 10,5% світового обсягу оптоволокна - майже 60 млн км, тоді як раніше її частка не перевищувала 1%. У ШІ-інфраструктурі всі з’єднання між серверами з графічними процесорами здійснюються через оптичні канали, а великі кластери потребують десятків тисяч і навіть мільйонів кілометрів кабелю", - пояснюють у "Мілітарному".

У галузі оцінюють, що напруга на ринку може зберігатися щонайменше до 2027 року. Під час дефіциту постачальники переходять на 100% передоплату, а закупівельна вартість сировини зростає кратно.

Як писав УНІАН, ворог почав активно застосовувати аналоги українських "Вампірів" на Словʼянському напрямку. За словами військових, останні декілька днів фіксується активність ворожих засобів ураження - задля відволікання уваги та унеможливлення ефективної розвідки.

"Разом з цим, противник намагається проникнути у район оборони підрозділів 81 оаембр. Ворог вичерпав ресурс живої сили, про це свідчить залучення підрозділів забезпечення до штурмових та інфільтраційних дій", - розповіли бійці.

Водночас фахівець із систем РЕБ та звʼязку, радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що РФ знайшла альтернативу дорогим розвіддронам і "закидає" нею фронт. Він зазначив, що зенітні дрони Сил оборони на фронті дуже потужні, і через це ворог втрачав дорогі БпЛА вартістю в десятки тисяч доларів.

