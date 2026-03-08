Новий довгоочікуваний хіт вийшов у Steam і відразу привернув понад 500 тис гравців

Піковий онлайн у Slay the Spire 2 вищий, ніж у таких визнаних хітах, як Rust, Apex Legends і Path of Exile.

У магазині Steam з'явився новий великий хіт – Slay the Spire 2 від студії Mega Crit. Це продовження відомого карткового рогалика, що вийшов у 2019 році.

Реліз гри в ранньому доступі відбувся 5 березня. За декілька днів з моменту виходу Slay the Spire 2 злетів на перше місце в списку найбільш продаваних ігор Steam, зібрав десятки тисяч позитивних відгуків і встановив новий рекорд пікового онлайну серед проєктів жанру roguelike.

Піковий онлайн у Slay the Spire 2 вищий, ніж у таких визнаних хітів як Apex Legends, Rust і Path of Exile. Вище знаходяться тільки Counter-Strike 2, Dota 2 і PUBG. При цьому проєкт знаходиться в ранньому доступі, так що контент обмежений.

У Slay the Spire 2 геймерам необхідно будувати унікальні колоди, управляти ресурсами, битися з монстрами і постійно адаптуватися до мінливих умов. В основі геймплея лежить поетапне просування до вершин Шпиля і проходження випадково генерованих випробувань.

На момент написання новини гра має понад 20 000 відгуків – і 96% з них позитивні. Гравці хвалять розвиток ідей першої частини, появу кооперативу та помітно поліпшену графіку. На старті раннього доступу Slay the Spire 2 коштує 25 доларів або 490 грн.

