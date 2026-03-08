Україні на фронті терміново потрібні радари з Нідерландів, - Зеленський

Нідерланди створюють одні з найкращих радарів у світі.

Президент Володимир Зеленський повідомив про запит українських військових щодо необхідності додаткових радарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві.

Як розповів президент, на фронті в Дружківці від українських військових був цілком конкретний запит щодо радарів.

Відео дня

"Вони дуже нам потрібні. Це те, що допомагає в захисті воїна. І це такий виклик. Це болюче дуже питання. Саме Нідерланди, одна з країн, які виробляють найкращі. І такі радари ми сьогодні обговорили, зокрема і цей запит", - відзначив Зеленський.

Як додав глава держави, він особисто передав прем'єру Нідерландів цей запит від ЗСУ.

Допомога від Нідерландів

Окремо Зеленський нагадав, що щорічний обсяг допомоги від Нідерландів для України становитиме 3 млрд євро.

Також Нідерланди інвестують в програму PURL, яка дозволяє купувати ракети для протиповітряної оборони.

"Передусім це PAC-2, PAC-3. Це безальтернативно. На сьогодні Україна може отримати хоча б мінімальний необхідний обсяг ракет для "Петріотів", які захищають від російської балістики", - повідомив Зеленський.

Він відзначив важливість того, що Україна разом з Нідерландами вже виробляє зброю:

"Ми почали це, і обов'язково будемо цю спільну роботу продовжувати - ми будемо збільшувати це".

Війна в Україні: новини

Як повідомив УНІАН, 6 березня Зеленський відвідав Донеччину, і зокрема місто Дружківка, і констатував, що окупанти продовжують здійснювати підготовку до весняного наступу.

30 січня в Нідерландах до влади прийшов новий уряд і заявив про військову підтримку України. Зокрема, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Нідерланди будуть надавати Україні військову допомогу на суму 3 млрд євро щорічно до 2029 року.

Вас також можуть зацікавити новини: