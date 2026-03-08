Війна Трампа в Ірані нагадує вторгнення Путіна в Україну, - NYT

Численні подібності між війною США проти Ірану та вторгненням Росії в Україну підкреслюють ризики конфліктів з нечіткими цілями.

Війна президента США Дональда Трампа проти Ірану нагадує вторгнення російського правителя Володимира Путіна в Україну. Про це пише The New York Times.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив минулого понеділка: "Ми не розпочинали цю війну, але за президента Трампа ми її завершуємо".

Подібні слова лунали й від президента Росії Володимира Путіна на початку війни в Україні у 2022 році: "Ми не розпочали так звану війну в Україні. Навпаки, ми намагаємося її закінчити".

Як наголошують експерти, обидва лідери намагалися уникати слова "війна". На запитання, чи це справді війна, спікер Палати представників США Майк Джонсон відповів: "Я думаю, що це операція". Високопосадовець російської Держдуми В’ячеслав Володін говорив схоже: "Це спеціальна військова операція… Якби Росія розпочала повномасштабну війну, вона б давно закінчилася".

Трамп і Путін зверталися безпосередньо до солдатів противника. Путін закликав українських військових "негайно скласти зброю та повернутися додому", попереджаючи про відповідальність "за можливе кровопролиття". Трамп у свою чергу заявив, що іранським солдатам потрібно "скласти зброю" або "зіткнутися з вірною смертю", а іранцям – "скористатися цим моментом" і повалити свій уряд.

В очікуванні швидкої перемоги

Досвід України показав, що очікування швидкої перемоги часто не збігається з реальністю. Аналітики зазначають, що цінність військової потужності обмежена, якщо незрозуміло, чого вона має досягти. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив:

"Американські коментатори знову говорять про "коротку війну". Вона буде короткою лише в тому випадку, якщо Вашингтон тихо зменшить свої цілі, відмовиться від зміни режиму в Ірані та продасть набагато менший результат як перемогу".

Військовий аналітик Майкл Кофман зазначив, що війна відображає "необхідність узгодження військових засобів і політичних цілей, коригування планів після спростування початкових припущень, необхідність врахування наслідків другого та третього порядку".

Професорка Марія Ліпман додала:

"Розпочавши війну з Іраном, Трамп зробив крок у невідоме. Я думаю, що Сполучені Штати та американський народ чекає більше нестабільності, ніж вони усвідомлюють наразі".

Війна в Ірані - останні новини

Раніше Трамп заявив, що не зацікавлений у переговорах з Іраном, і допустив можливість того, що військова операція США закінчиться тільки тоді, коли у Тегерана більше не буде функціонуючої армії або будь-якого керівництва, що залишилося при владі.

Напередодні, 6 березня, американські посадовці на умовах анонімності повідомили журналістам, що Росія може передавати Ірану інформацію, яка використовується для атак на американських військових та об’єкти США на Близькому Сході.

Вашингтон попередив Москву про неприпустимість передачі розвідувальної інформації Ірану на тлі авіаударів американських та ізраїльських військ на Близькому Сході. Як заявив спеціальний посланець президента США Стів Віткофф на борту літака Air Force One, він особисто передав відповідне попередження російській стороні.

