Вже відомо про одного загиблого в результаті землетрусу.

Сильний землетрус струсонув Мексику. Вже відомо про одного загиблого.

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляється, землетрус магнітудою 7,5 стався біля узбережжя Ла-Пласіта-де-Морелос в річницю двох інших руйнівних землетрусів.

В результаті підземних поштовхів загинула одна людина, на яку звалилася стіна в торговому центрі, і сталася повінь на узбережжі Тихого океану.

Система попередження про цунамі США заявила, що біля узбережжя існує ризик цунамі, а кадри, розміщені в соціальних мережах, показали повінь в місті Мансанільо.

Зазначимо, що 5 років тому руйнівний землетрус в Мексиці забрав життя 370 осіб та завдав значної шкоди центру та півдню країни. Попередній землетрус у той же день в 1985 році забрав життя близько 5000 осіб.

Нагадаємо, 5 вересня китайську провінцію Сичуань сколихнув потужний землетрус. За останніми даними, жертвами стихії стали понад 80 осіб. Землетрус 5 вересня став найсильнішим в Сичуані з серпня 2017 року - тоді в префектурі Аба зафіксували підземні поштовхи магнітудою 7,0.

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