Зоологи кажуть, що низькі температури становлять загрозу для виживання ігуан.

Національна служба погоди США попередила громадськість, що знерухомлені ігуани можуть падати з дерев через надзвичайно низькі температури у Флориді.

Про це повідомляє Reuters.

"Ігуани холоднокровні. Вони сповільнюються або стають нерухомими, коли температура падає до 40 (4-9 градусів за Цельсієм - УНІАН). Вони можуть падати з дерев, але не вмирають", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, температура в Південній Флориді досягла мінімуму в -3,8°С в неділю вранці, а в суботу північний схід країни накрив смертельний зимовий шторм, що змусив кілька штатів оголосити надзвичайну ситуацію.

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За словами зоологів, тіла ігуан починають "відключатися" при зниженні температури. Рептилії засинають на гілках, з часом втрачають здатність триматися і падають на землю.

За даними агентства, хоча більшість рептилій, ймовірно, переживуть цей холодний період, низькі температури становлять загрозу для їх виживання. Наприклад, різке похолодання у 2010 році знищило більшу частину популяції.

"Холод для них дуже, дуже небезпечний, тому що вони з частин Центральної та Південної Америки, близьких до екватора, де завжди дуже тепло", - сказала зоолог Стейсі Коен.

Відзначається, що ігуани не є аборигенами Флориди. Вони були випадково завезені на вантажних суднах. Ігуани можуть важити до 7,5 кг і мати довжину понад півтора метра.

Нагадаємо, ігуани - не перші тварини, які страждають від холоду цієї зими. Сотні тисяч риб загинули від термічного шоку на північному заході Греції.

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