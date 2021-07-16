Федеральний уряд вже розробляє проект матеріальної підтримки постраждалих німців.

У Німеччині, яка продовжує боротися з наслідками негоди, що обрушилася, кількість загиблих вже перевищила 100 осіб.

Про це повідомляє газета Sueddeutsche Zeitung.

Найбільше від смертельних наслідків постраждала земля Рейнланд-Пфальц - її прем'єр-міністр Малу Дрейер підтвердила, що жертвами стихії стали не менш як 60 осіб. У зв'язку з цим в регіоні оголошено жалобу - всі прапори на державних будівлях приспущені.

Ще 43 загиблих підтвердило керівництво землі Північний Рейн-Вестфалія.

Надалі кількість жертв може значно зрости - понад 1300 осіб вважаються зниклими без вести.

Багато будинків були зруйновані річками, що вийшли з берегів, а близько 150 тисяч будинків залишилися без електрики.

На цьому тлі Міністерство оборони Німеччини оголосило режим військової катастрофи.

Це дозволить значно розширити повноваження органів на місцях - тепер командири підрозділів на місцях зможуть особисто приймати рішення щодо необхідності броньованих евакуаційних машин, військових вантажівок або генераторів.

Міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер назвала допомогу регіонам Західної Німеччини в боротьбі з наслідками шторму найвищим пріоритетом бундесверу.

За словами міністра внутрішніх справ Хорста Зеєхофера, федеральний уряд Німеччини розробляє проект підтримки постраждалих німців - вони отримають матеріальну допомогу від держави. Обсяг пакету глава МВС не назвав, але уточнив, що він буде великим.

Крім Німеччини через циклон постраждали й інші країни Західної Європи - Нідерланди, Франція і Швейцарія, а в Бельгії стихія забрала життя щонайменше 11 осіб.

Нагадаємо, що причиною такої негоди став циклон "Бернд", який зараз буяє в Центральній і Західній Німеччині.

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Автор: Станислав Кожемякин