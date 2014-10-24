Саміт лідерів ЄС: Росія має взяти на себе відповідальність за виконання Мінських угод

Про це йдеться у висновках Європейської Ради щодо України, що проходить сьогодні у Брюсселі на рівні глав держав та урядів країн-членів ЄС.

„Європейський Союз очікує, що Російська Федерація буде поважати національний суверенітет та територіальну цілісність України та зробить свій внесок в політичну стабілізацію та економічне відновлення України. У цьому зв’язку Росія повинна взяти на себе відповідальність за повне виконання Мінської угоди. Зокрема, російська влада повинна запобігти будь-якому руху військ, зброї чи бойовиків зі своєї території в Україну. Вона повинна вплинути на те, щоб сепаратисти сумлінно виконали зобов'язання, взяті у Мінську”, - йдеться у висновках, які має у своєму розпорядженні агентство УНІАН

Читайте такожМінська угода буде в фокусі уваги саміту лідерів ЄС - дипломатКрім того, в ЄС вважають, що Російська Федерація повинна підтримувати зусилля ОБСЄ з врегулювання кризи в Україні.

„ЄС та його держави-члени залишаються повністю залученими у підтримку політичного вирішення української кризи, включаючи внески у збільшення спроможностей моніторингу з боку ОБСЄ, збільшуючи гуманітарну допомогу та підтримуючи і допомагаючи Україні в процесі реформ, зокрема, в децентралізації та захисту прав представників національних меншин”, - наголошується у висновках.