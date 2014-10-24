Путін заявив, що Україна має залишити донецький аеропорт: "в ополченців там сім'ї проживають"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що згідно з Мінським документом, Україна нібито повинна залишити аеропорт у Донецьку.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході виступу на майданчику дискусійного клубу «Валдай».

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«Домовленості були, але вони з обох сторін не дотримуються в повному обсязі. Можливо, й неможливо дотримання цих домовленостей в повному обсязі. Наприклад, військові підрозділи України повинні залишити окремі пункти, в яких вони дислокувалися до цих домовленостей й Мінську, а сили ополчення повинні були залишити деякі населені пункти, які вони займали до цих мінських домовленостей. Ні українські війська не йдуть з тих пунктів, які вони повинні залишити, наприклад, з аеропорту в Донецьку, ополчення повністю не виходить з тих пунктів, які вони повинні звільнити, посилаючись на те, що в ополченців там сім'ї проживають», - сказав Путін.

Як повідомлялося, оборона Донецького аеропорту почалася наприкінці травня. Попри безперервні спроби терористів захопити аеропорт, зробити їм це не вдається. Донецький аеропорт продовжує перебувати під контролем української армії.

20 вересня в Мінську за підсумками тристоронньої зустрічі контактної групи з урегулювання кризи в Україні було підписано меморандум. Документ складається з 9 пунктів, в яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї і ведення наступальних дій. Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 кілометрів кожна. Уздовж усього російсько-українського кордону працюватиме наглядова місія ОБСЄ.

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На початку жовтня тодішній голова Донецької ОДА Сергій Тарута сказав, що планується обмін Донецького аеропорту на території, прилеглі до обласного центру.

Однак в РНБО спростували цю інформацію.

«Прізвища Тарути серед керівництва РНБО немає. Тільки керівництво РНБО має право ухвалювати рішення про будь-які обміни, переміщення і тому подібне. Аеропорт був, є і залишиться під контролем українських військових», - сказав 1 жовтня керівник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Водночас 12 жовтня новопризначений донецький губернатор Олександр Кіхтенко заявив, що українська влада підписала нову угоду про припинення вогню з бойовиками, і припустив обмін територіями.

«Дійсно є спірні райони по лінії, встановленій у результаті мінських угод. Є території, які перебувають під контролем «ДНР». Тому якщо постане питання обміну цих населених пунктів на (донецький) аеропорт, то рішення ухвалюватиметься на високому рівні», - заявив губернатор.

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За його словами, за утримання аеропорту доводиться платити високу ціну.

«З одного боку, аеропорт Донецька став символом героїзму наших солдатів. Але, з іншого боку, це щоденний обстріл, убиті й поранені українські солдати. Більше того, аеропорт, як інфраструктурний і стратегічний об'єкт, знищено. І тут потрібні правильні, обгрунтовані, своєчасні рішення», - відзначив Кіхтенко.